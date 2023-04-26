Зарубежной компании предложили создать совместный бизнес с «Ростехом» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский пороховой завод. Пермь, пермский пороховой завод
Сейчас Solenis арендует один из цехов пермского завода Фото:

Руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех», которое будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Это одно из возможных решений в споре о выселении зарубежной компании с арендуемых площадей в Перми, рассказали источники знакомые с судебным процессом.

«Предполагается создание с ГК „Ростех“ совместного предприятия, которое будет управлять производственной площадкой на территории ППЗ. Соответствующее предложение ЗАО уже получило от одного из представительств ГК. <…> Но этот вариант должен пройти корпоративные согласования», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Другой вариант подразумевает перенос производства на стороннюю площадку.

О том, что «Соленис Технолоджис МСП» попросили покинуть арендуемые помещения, стало известно в январе текущего года. С таким требованием Росимущество обратилось в суд. По мнению ведомства, договор арендной платы, подписанный зарубежной компанией и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным. В феврале представители компании Solenis обратились к пермским властям с просьбой, чтобы те помогли подобрать площадку для переезда.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех», которое будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Это одно из возможных решений в споре о выселении зарубежной компании с арендуемых площадей в Перми, рассказали источники знакомые с судебным процессом. «Предполагается создание с ГК „Ростех“ совместного предприятия, которое будет управлять производственной площадкой на территории ППЗ. Соответствующее предложение ЗАО уже получило от одного из представительств ГК. <…> Но этот вариант должен пройти корпоративные согласования», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Другой вариант подразумевает перенос производства на стороннюю площадку. О том, что «Соленис Технолоджис МСП» попросили покинуть арендуемые помещения, стало известно в январе текущего года. С таким требованием Росимущество обратилось в суд. По мнению ведомства, договор арендной платы, подписанный зарубежной компанией и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным. В феврале представители компании Solenis обратились к пермским властям с просьбой, чтобы те помогли подобрать площадку для переезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...