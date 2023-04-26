Зарубежной компании предложили создать совместный бизнес с «Ростехом» в Перми

26 апреля 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Сейчас Solenis арендует один из цехов пермского завода Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех», которое будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Это одно из возможных решений в споре о выселении зарубежной компании с арендуемых площадей в Перми, рассказали источники знакомые с судебным процессом. «Предполагается создание с ГК „Ростех“ совместного предприятия, которое будет управлять производственной площадкой на территории ППЗ. Соответствующее предложение ЗАО уже получило от одного из представительств ГК. <…> Но этот вариант должен пройти корпоративные согласования», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Другой вариант подразумевает перенос производства на стороннюю площадку. О том, что «Соленис Технолоджис МСП» попросили покинуть арендуемые помещения, стало известно в январе текущего года. С таким требованием Росимущество обратилось в суд. По мнению ведомства, договор арендной платы, подписанный зарубежной компанией и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным. В феврале представители компании Solenis обратились к пермским властям с просьбой, чтобы те помогли подобрать площадку для переезда.

Руководству ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» (принадлежит международному холдингу Solenis) предложили создать совместное предприятие с ГК «Ростех», которое будет базироваться на территории ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Это одно из возможных решений в споре о выселении зарубежной компании с арендуемых площадей в Перми, рассказали источники знакомые с судебным процессом. «Предполагается создание с ГК „Ростех“ совместного предприятия, которое будет управлять производственной площадкой на территории ППЗ. Соответствующее предложение ЗАО уже получило от одного из представительств ГК. <…> Но этот вариант должен пройти корпоративные согласования», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Другой вариант подразумевает перенос производства на стороннюю площадку. О том, что «Соленис Технолоджис МСП» попросили покинуть арендуемые помещения, стало известно в январе текущего года. С таким требованием Росимущество обратилось в суд. По мнению ведомства, договор арендной платы, подписанный зарубежной компанией и Пермским пороховым заводом, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным. В феврале представители компании Solenis обратились к пермским властям с просьбой, чтобы те помогли подобрать площадку для переезда.