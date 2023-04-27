Столтенберг: страны НАТО поставили Украине почти 100% обещанной помощи 27 апреля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 + Украина получила почти все обещанные поставки вооружений от НАТО, заявил Йенс Столтенберг Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО почти выполнили обещание в виде поставок военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и значительное количество боеприпасов, что составляет 98% всей обещанной помощи», — заявил Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Он уточнил, что НАТО передали Украине современные средства ПВО и подготовили свыше девяти бронетанковых бригад. Однако советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Вооруженные силы Украине (ВСУ) не получили обещанные танки и бронемашины в заявленном количестве, передает RT. По его словам, 98 процентов — это «слишком». Так он ответил на подобное заявление командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. Страны НАТО почти выполнили обещание в виде поставок военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и значительное количество боеприпасов, что составляет 98% всей обещанной помощи», — заявил Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Трансляция велась на официальном сайте НАТО. Он уточнил, что НАТО передали Украине современные средства ПВО и подготовили свыше девяти бронетанковых бригад. Однако советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Вооруженные силы Украине (ВСУ) не получили обещанные танки и бронемашины в заявленном количестве, передает RT. По его словам, 98 процентов — это «слишком». Так он ответил на подобное заявление командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям