ВСУ пустились в бегство в Днепропетровской области

Марочко: поселок Вишневое наполовину освобожден армией России
ВСУ оставили наполовину поселок Вишневое, заявил Марочко
ВСУ оставили наполовину поселок Вишневое, заявил Марочко
ВСУ вынуждены оставить почти половину населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«На очереди к освобождению сейчас населенный пункт Вишневое, который, по сути, уже наполовину взят нашими военнослужащими», — передает слова Марочко ТАСС. Он добавил, что боевые действия ведутся на фронте шириной около 30 километров в районе недавно освобожденной Алексеевки. По его словам, именно на этом направлении сейчас наблюдается наиболее интенсивное наступление российских подразделений.

Марочко также выразил уверенность, что сохраняющаяся позитивная динамика позволяет прогнозировать скорое официальное заявление Министерства обороны РФ об освобождении не только Вишневого, но и расположенного южнее Алексеевки населенного пункта Вербовое. Он подчеркнул, что эти населенные пункты являются следующими целями наступления после успешного взятия Алексеевки.

