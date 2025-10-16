Россияне ответили, кто считается бедняком в 2025 году

Чтобы не относиться к категории малоимущих, нужен доход в 48 тысяч рублей, считают россияне по данным опроса Superjob. Ранее, в 2015 году, народная планка бедности составляла 15 тысяч.
«Россияне считают человека, у которого ежемесячный доход меньше ?48 тыс., бедняком, для признания богачом нужно почти в 20 раз больше — ?930 тыс», — показал опрос SuperJob, с которым ознакомился РБК. Компания опросила 1600 совершеннолетних граждан из 394 населенных пунктов с 10 по 14 октября 2025 года.
Согласно информации, представленной исследователями, наблюдается устойчивая тенденция к повышению минимального уровня дохода, который россияне считают границей бедности. За последнее десятилетие этот показатель вырос более чем в три раза: в 2015 году он составлял лишь 15 тысяч рублей. Одновременно увеличился и уровень дохода, который, по мнению респондентов, позволяет считаться состоятельным человеком. В 2015 году соответствующая сумма составляла 453 тысячи рублей в месяц, тогда как в настоящее время этот порог вырос до 930 тысяч рублей.
При этом, согласно проекту федерального бюджета на 2026 год, величина прожиточного минимума в России установлена на уровне 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум определен в 20 644 рубля, а для пенсионеров — 16 288 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.