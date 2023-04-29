ХК «Автомобилист» покинуло шесть игроков

30 апреля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

У пятерых хоккеистов «Автомобилиста» закончились контракты, а с Тарасовым расторгли соглашение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга покинули шесть игроков. У пятерых игроков закончились контракты, а с нападающим Даниилом Тарасовым расторгли соглашение, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилст». «Нашу команду покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме того по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым», — сообщили в пресс-службе клуба. Тарасов присоединился к клубу по ходу этого сезона, а вратарь Бобков провел в Екатеринбурге один сезон. Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» два сезона, Белоусов играл за уральский хоккейный клуб на протяжении пяти лет, а Василевский был в клубе восемь лет. Кроме этого контракт с «Автомобилистом» закончился у тренера вратарей Андрея Мезина. Ранее URA.RU сообщало, что ХК «Автомобилист» представил рекламный видеоролик, где талисман команды «захватывает» радиостанции в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что французский хоккеист «Автомобилиста» Стефан Да Коста обматерил и ударил оператора в прямом эфире.

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга покинули шесть игроков. У пятерых игроков закончились контракты, а с нападающим Даниилом Тарасовым расторгли соглашение, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилст». «Нашу команду покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме того по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым», — сообщили в пресс-службе клуба. Тарасов присоединился к клубу по ходу этого сезона, а вратарь Бобков провел в Екатеринбурге один сезон. Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» два сезона, Белоусов играл за уральский хоккейный клуб на протяжении пяти лет, а Василевский был в клубе восемь лет. Кроме этого контракт с «Автомобилистом» закончился у тренера вратарей Андрея Мезина. Ранее URA.RU сообщало, что ХК «Автомобилист» представил рекламный видеоролик, где талисман команды «захватывает» радиостанции в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что французский хоккеист «Автомобилиста» Стефан Да Коста обматерил и ударил оператора в прямом эфире.