29 апреля 2023

ХК «Автомобилист» покинуло шесть игроков

© Служба новостей «URA.RU»
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Скейт-парк на площадке возле КРК Уралец. Екатеринбург, хк автомобилист
У пятерых хоккеистов «Автомобилиста» закончились контракты, а с Тарасовым расторгли соглашение Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга покинули шесть игроков. У пятерых игроков закончились контракты, а с нападающим Даниилом Тарасовым расторгли соглашение, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилст».

«Нашу команду покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме того по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым», — сообщили в пресс-службе клуба.

Тарасов присоединился к клубу по ходу этого сезона, а вратарь Бобков провел в Екатеринбурге один сезон. Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» два сезона, Белоусов играл за уральский хоккейный клуб на протяжении пяти лет, а Василевский был в клубе восемь лет. Кроме этого контракт с «Автомобилистом» закончился у тренера вратарей Андрея Мезина.

Ранее URA.RU сообщало, что ХК «Автомобилист» представил рекламный видеоролик, где талисман команды «захватывает» радиостанции в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что французский хоккеист «Автомобилиста» Стефан Да Коста обматерил и ударил оператора в прямом эфире.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга покинули шесть игроков. У пятерых игроков закончились контракты, а с нападающим Даниилом Тарасовым расторгли соглашение, сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилст». «Нашу команду покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме того по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым», — сообщили в пресс-службе клуба. Тарасов присоединился к клубу по ходу этого сезона, а вратарь Бобков провел в Екатеринбурге один сезон. Маттссон и Кормье выступали за «Автомобилист» два сезона, Белоусов играл за уральский хоккейный клуб на протяжении пяти лет, а Василевский был в клубе восемь лет. Кроме этого контракт с «Автомобилистом» закончился у тренера вратарей Андрея Мезина. Ранее URA.RU сообщало, что ХК «Автомобилист» представил рекламный видеоролик, где талисман команды «захватывает» радиостанции в Екатеринбурге. Также агентство рассказывало, что французский хоккеист «Автомобилиста» Стефан Да Коста обматерил и ударил оператора в прямом эфире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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