03 марта 2023

В Екатеринбурге хоккейный талисман захватил несколько радиостанций. Видео

ХК «Автомобилист» представил рекламный видеоролик, где талисман команды захватывает радиостанции в Екатеринбурге
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
В видеоролике талисман «Автомобилиста» захватил радиостанции города Фото:

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» устроил яркую пиар-компанию по случаю выхода команды в плей-офф Кубка Гагарина. Видеоролик с участием талисмана ХК «Автомобилист» Лося Автика, который в шутку захватывает радиостанции города, чтобы объявить о победе клуба, появился в редакции URA.RU.

В первом домашнем матче серии ¼ финала «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2. Вторая встреча состоится сегодня на «Уралец-Арене» в Екатеринбурге», — сообщили на сайте livesport.ru.

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков отметил уверенность в остальных матчах с «Металлургом». «Мы уверены, что выиграем серию. Первый выигранный матч дома придает небольшой позитив и, может быть, даже немного уверенности нам», — рассказал Широков в интервью изданию «ЕАН».

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» устроил яркую пиар-компанию по случаю выхода команды в плей-офф Кубка Гагарина. Видеоролик с участием талисмана ХК «Автомобилист» Лося Автика, который в шутку захватывает радиостанции города, чтобы объявить о победе клуба, появился в редакции URA.RU. В первом домашнем матче серии ¼ финала «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2. Вторая встреча состоится сегодня на «Уралец-Арене» в Екатеринбурге», — сообщили на сайте livesport.ru. Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков отметил уверенность в остальных матчах с «Металлургом». «Мы уверены, что выиграем серию. Первый выигранный матч дома придает небольшой позитив и, может быть, даже немного уверенности нам», — рассказал Широков в интервью изданию «ЕАН».
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