Врач Климова предупредила об опасностях диагностики клещевого энцефалита

Врач Климова: стоит опасаться ложноотрицательного результата анализа после укуса клеща

01 мая 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Результат на энцефалит может оказаться ложным Фото: Александр Мамаев © URA.RU После укуса клеща правильным решением будет обратиться в поликлинику, однако лабораторные анализы на наличие заболеваний могут показать ложный результат. Об этом рассказала врач-педиатр, инфекционист Европейского медицинского центра и кандидат медицинских наук Юлия Климова. «Ни один из современных методов диагностики нельзя назвать стопроцентно точным. Минимальный риск получения ложноотрицательного результата есть всегда. Именно из-за этого врач не полагается на результат исследования клеща. Профилактические меры проводят вне зависимости от него», — передают «Известия» слова Климовой. Также на эту тему высказалась кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее мнению, для точного результата пациенту через три недели после укуса клеща нужно сдать кровь на антитела. «Даже терапия не гарантирует, что болезнь не разовьется в тяжелую форму. Дополнительное обследование позволит при необходимости скорректировать лечение, а также избежать последствий для здоровья», — объяснила женщина. Ранее URA.RU подготовило инфографику, в которой наглядно показаны меры профилактики встречи с клещами. Так, для похода в лес желательно носить светлую и закрытую одежду, а при укусе не всегда нужно удалять паразита самостоятельно.

После укуса клеща правильным решением будет обратиться в поликлинику, однако лабораторные анализы на наличие заболеваний могут показать ложный результат. Об этом рассказала врач-педиатр, инфекционист Европейского медицинского центра и кандидат медицинских наук Юлия Климова. «Ни один из современных методов диагностики нельзя назвать стопроцентно точным. Минимальный риск получения ложноотрицательного результата есть всегда. Именно из-за этого врач не полагается на результат исследования клеща. Профилактические меры проводят вне зависимости от него», — передают «Известия» слова Климовой. Также на эту тему высказалась кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее мнению, для точного результата пациенту через три недели после укуса клеща нужно сдать кровь на антитела. «Даже терапия не гарантирует, что болезнь не разовьется в тяжелую форму. Дополнительное обследование позволит при необходимости скорректировать лечение, а также избежать последствий для здоровья», — объяснила женщина. Ранее URA.RU подготовило инфографику, в которой наглядно показаны меры профилактики встречи с клещами. Так, для похода в лес желательно носить светлую и закрытую одежду, а при укусе не всегда нужно удалять паразита самостоятельно.