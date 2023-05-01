01 мая 2023
30 апреля 2023

В центре Екатеринбурга мотоциклист попал под легковушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Авария произошла на улице Куйбышева возле Дендропарка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Куйбышева возле Дендропарка мотоциклист врезался в «ВАЗ 2114». Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с двумя переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель ВАЗ 2114 пояснил, что он уже завершил разворот, но мотоциклист допустил столкновение. Водителя мотоцикла с предварительным диагнозом с переломом левого предплечья и переломом таза доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 1 мая. В ГИБДД призывают водителей быть крайне внимательными на дороге, соблюдать ПДД и дистанцию между транспортными средствами. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

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В Екатеринбурге на улице Куйбышева возле Дендропарка мотоциклист врезался в «ВАЗ 2114». Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с двумя переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель ВАЗ 2114 пояснил, что он уже завершил разворот, но мотоциклист допустил столкновение. Водителя мотоцикла с предварительным диагнозом с переломом левого предплечья и переломом таза доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 1 мая. В ГИБДД призывают водителей быть крайне внимательными на дороге, соблюдать ПДД и дистанцию между транспортными средствами. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
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© Служба новостей «URA.RU»
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