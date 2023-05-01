Авария произошла на улице Куйбышева возле Дендропарка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Куйбышева возле Дендропарка мотоциклист врезался в «ВАЗ 2114». Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с двумя переломами, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель ВАЗ 2114 пояснил, что он уже завершил разворот, но мотоциклист допустил столкновение. Водителя мотоцикла с предварительным диагнозом с переломом левого предплечья и переломом таза доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 1 мая. В ГИБДД призывают водителей быть крайне внимательными на дороге, соблюдать ПДД и дистанцию между транспортными средствами. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».