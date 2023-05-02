В соцсетях пришли в шок из-за смерти Юдашкина. Скрин

02 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей удивлены, что за короткой промежуток времени из жизни ушел второй модельер — Валентин Юдашкин Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва В России за несколько дней ушли из жизни два известных российских модельера Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Пользователи соцсетей не остались в стороне от событий и активно высказывают слова соболезнования и поддержки. «Ушел вслед за Славой Зайцевым», — заметила пользователь соцсетей Людмила Щемелева. В свою очередь, Alexi Geek подчеркивает, что ушла эпоха. «Два самых величайших модельера покинули нас», — пишет он. С похожей мыслью выступает и Артур Фархутдинов, отметив, что уходит эпоха моды. Пользователь по имени Иван Федотов уверен, что смерть физического тела это не окончательный уход из жизни. По его мнению, человек после смерти продолжает существовать, но на другом уровне. «После смерти физические тела ждет продолжение в астральном и ментальном телах», — заключил он. Также пользователи зачастую просто высказывают свое сожалению уходом из жизни модельеров, а также слова удивления. «Они с Зайцевым сговорились что-ли», — задает риторический вопрос Алексей Мосин. 30 апреля на 86 году ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Далее через несколько дней на 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин, который последние годы вел борьбу с раком. Пользователи в интернете вспоминает с ностальгией о Юдашкине Скрин: URA.RU Пользователи в соцсетях бурно реагируют на известие о смерти Валентина Юдашкина Скрин: URA.RU Пользователи в соцсетях удивлены известиями о смерти модельера Скрин: URA.RU

В России за несколько дней ушли из жизни два известных российских модельера Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Пользователи соцсетей не остались в стороне от событий и активно высказывают слова соболезнования и поддержки. «Ушел вслед за Славой Зайцевым», — заметила пользователь соцсетей Людмила Щемелева. В свою очередь, Alexi Geek подчеркивает, что ушла эпоха. «Два самых величайших модельера покинули нас», — пишет он. С похожей мыслью выступает и Артур Фархутдинов, отметив, что уходит эпоха моды. Пользователь по имени Иван Федотов уверен, что смерть физического тела это не окончательный уход из жизни. По его мнению, человек после смерти продолжает существовать, но на другом уровне. «После смерти физические тела ждет продолжение в астральном и ментальном телах», — заключил он. Также пользователи зачастую просто высказывают свое сожалению уходом из жизни модельеров, а также слова удивления. «Они с Зайцевым сговорились что-ли», — задает риторический вопрос Алексей Мосин. 30 апреля на 86 году ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Далее через несколько дней на 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин, который последние годы вел борьбу с раком.