Силовики завели уголовное дело на екатеринбуржца, убившего собаку. Фото

03 мая 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до трех лет колонии за убийство шпица (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга, который ночью 3 мая убил своего шпица в подъезде дома по улице Чкалова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Подразделением дознания отдела полиции №4 Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным в подъезде дома на Чкалова, повлекшим его смерть», — говорится в сообщении. Мужчина несколько раз ударил питомца. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения в тот роковой момент. Когда живодер понял, что убил собаку, то решил захоронить ее в лесополосе в районе улицы Постовского. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что подозреваемый в убийстве шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга. Он, по словам соседей, держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова. Мужчина захоронил собаку в лесополосе Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга, который ночью 3 мая убил своего шпица в подъезде дома по улице Чкалова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Подразделением дознания отдела полиции №4 Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным в подъезде дома на Чкалова, повлекшим его смерть», — говорится в сообщении. Мужчина несколько раз ударил питомца. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения в тот роковой момент. Когда живодер понял, что убил собаку, то решил захоронить ее в лесополосе в районе улицы Постовского. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что подозреваемый в убийстве шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга. Он, по словам соседей, держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова.