Силовики завели уголовное дело на екатеринбуржца, убившего собаку. Фото

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , собака, пес, злая собака, домашний питомец, шпиц, животное
Мужчине грозит до трех лет колонии за убийство шпица (архивное фото) Фото:

Силовики завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга, который ночью 3 мая убил своего шпица в подъезде дома по улице Чкалова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Подразделением дознания отдела полиции №4 Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным в подъезде дома на Чкалова, повлекшим его смерть», — говорится в сообщении. Мужчина несколько раз ударил питомца.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения в тот роковой момент. Когда живодер понял, что убил собаку, то решил захоронить ее в лесополосе в районе улицы Постовского. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что подозреваемый в убийстве шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга. Он, по словам соседей, держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова.

Мужчина захоронил собаку в лесополосе
Мужчина захоронил собаку в лесополосе
Фото:

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Силовики завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга, который ночью 3 мая убил своего шпица в подъезде дома по улице Чкалова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Подразделением дознания отдела полиции №4 Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным в подъезде дома на Чкалова, повлекшим его смерть», — говорится в сообщении. Мужчина несколько раз ударил питомца. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения в тот роковой момент. Когда живодер понял, что убил собаку, то решил захоронить ее в лесополосе в районе улицы Постовского. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что подозреваемый в убийстве шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга. Он, по словам соседей, держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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