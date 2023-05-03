Силовики завели уголовное дело на 39-летнего жителя Екатеринбурга, который ночью 3 мая убил своего шпица в подъезде дома по улице Чкалова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
«Подразделением дознания отдела полиции №4 Ленинского района возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в жестоком обращении с животным в подъезде дома на Чкалова, повлекшим его смерть», — говорится в сообщении. Мужчина несколько раз ударил питомца.
Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения в тот роковой момент. Когда живодер понял, что убил собаку, то решил захоронить ее в лесополосе в районе улицы Постовского. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что подозреваемый в убийстве шпица терроризирует жителей района Екатеринбурга. Он, по словам соседей, держит в страхе сразу несколько домов на улице Чкалова.
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