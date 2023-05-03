03 мая 2023

Синоптик раскрыл, когда в Свердловскую область придут дожди

Метеоролог Пулин: 7 мая на юге Свердловской области ожидаются дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Дожди в Свердловскую область могут вернуться 7 мая Фото:

До конца этой недели в южной части Свердловской области осадков не ожидается. Но уже 7—8 мая по югу региона могут пройти дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В южной части Свердловской области до 6 мая сохранится проблема осадков, точнее, их отсутствие. И только 7—8 мая по югу области могут пройти дожди на холодном фронте», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха в Свердловской области 4 мая днем составит +24-29 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет +23-25 градусов.

Ранее URA.RU писало, какая погода ждет россиян в День Победы. По данным метеоролога, на Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 градусов, но 8 мая она начнет меняться.

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До конца этой недели в южной части Свердловской области осадков не ожидается. Но уже 7—8 мая по югу региона могут пройти дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. «В южной части Свердловской области до 6 мая сохранится проблема осадков, точнее, их отсутствие. И только 7—8 мая по югу области могут пройти дожди на холодном фронте», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха в Свердловской области 4 мая днем составит +24-29 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет +23-25 градусов. Ранее URA.RU писало, какая погода ждет россиян в День Победы. По данным метеоролога, на Урале до воскресенья 7 мая стоит жаркая погода, около +25 градусов, но 8 мая она начнет меняться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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