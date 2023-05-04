Екатеринбургский таксист избил пассажира под крики «русня поганая»

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В Екатеринбурге таксист напал на пассажира из-за нежелания ехать в Верхнюю Пышму Фото:

В Екатеринбурге водитель такси отказался выполнять заказ, напав на пассажира, планировавшего поехать в Верхнюю Пышму (Свердловская область). Об этом рассказал пострадавший Вячеслав.

«После прибытия водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть его автомобиль. Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые бы сняли, потому что водитель уже сменил статус на „На месте“, я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа. После чего таксист несколько раз ударил меня по лицу, шее, торсу и вытащил из автомобиля», — передает Е1 слова Вячеслава.

По словам пострадавшего, действия водителя сопровождались угрозами, по типу: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!». Пострадавший обратился в службу поддержки сервиса Яндекс такси. Там отметили, что заблокировали водителя.

Вячеслав написал заявлением на обидчика в полицию. Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 15 УМВД России по Екатеринбургу. «Службой участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге водитель такси отказался выполнять заказ, напав на пассажира, планировавшего поехать в Верхнюю Пышму (Свердловская область). Об этом рассказал пострадавший Вячеслав. «После прибытия водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть его автомобиль. Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые бы сняли, потому что водитель уже сменил статус на „На месте“, я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа. После чего таксист несколько раз ударил меня по лицу, шее, торсу и вытащил из автомобиля», — передает Е1 слова Вячеслава. По словам пострадавшего, действия водителя сопровождались угрозами, по типу: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!». Пострадавший обратился в службу поддержки сервиса Яндекс такси. Там отметили, что заблокировали водителя. Вячеслав написал заявлением на обидчика в полицию. Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 15 УМВД России по Екатеринбургу. «Службой участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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