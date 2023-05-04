Екатеринбургский таксист избил пассажира под крики «русня поганая»

04 мая 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге таксист напал на пассажира из-за нежелания ехать в Верхнюю Пышму Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге водитель такси отказался выполнять заказ, напав на пассажира, планировавшего поехать в Верхнюю Пышму (Свердловская область). Об этом рассказал пострадавший Вячеслав. «После прибытия водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть его автомобиль. Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые бы сняли, потому что водитель уже сменил статус на „На месте“, я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа. После чего таксист несколько раз ударил меня по лицу, шее, торсу и вытащил из автомобиля», — передает Е1 слова Вячеслава. По словам пострадавшего, действия водителя сопровождались угрозами, по типу: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!». Пострадавший обратился в службу поддержки сервиса Яндекс такси. Там отметили, что заблокировали водителя. Вячеслав написал заявлением на обидчика в полицию. Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 15 УМВД России по Екатеринбургу. «Службой участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге водитель такси отказался выполнять заказ, напав на пассажира, планировавшего поехать в Верхнюю Пышму (Свердловская область). Об этом рассказал пострадавший Вячеслав. «После прибытия водитель отказался ехать без объяснения причин и потребовал покинуть его автомобиль. Из-за нежелания опаздывать и терять деньги за подачу, которые бы сняли, потому что водитель уже сменил статус на „На месте“, я отказался выходить до отмены заказа водителем либо исполнения заказа. После чего таксист несколько раз ударил меня по лицу, шее, торсу и вытащил из автомобиля», — передает Е1 слова Вячеслава. По словам пострадавшего, действия водителя сопровождались угрозами, по типу: «Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!». Пострадавший обратился в службу поддержки сервиса Яндекс такси. Там отметили, что заблокировали водителя. Вячеслав написал заявлением на обидчика в полицию. Информация по данному факту зарегистрирована в отделе № 15 УМВД России по Екатеринбургу. «Службой участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в пресс-службе ведомства.