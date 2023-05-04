Власти в Пермском крае предусмотрели выплаты для ветеранов к 9 мая

В преддверии праздника ветераны получат федеральные выплаты и региональную поддержку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, материальную поддержку накануне праздника получат узники концлагерей и труженики тыла, пояснили URA.RU в министерстве социального развития края.

«Федеральные выплаты для ветеранов и участников ВОВ составят 10 тыс. рублей, для жителей региона, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ — по 5 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены и для тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма», — пояснили в пресс-службе минсоцразвития Прикамья, отметив, что выплаты указанным категориям граждан произведены в апреле.

Ранее вопрос о мерах поддержки ветеранов обсуждался членами краевого оргкомитета «Победа». Министр социального развития региона Павел Фокин заявил о том, что власти дополнительно окажут материальную помощь ветеранам войны в газификации жилых домов. В текущем году компенсации расходов на газификацию домов составит 100 тысяч рублей. Ее могут получить не только участники ВОВ, но и члены семей погибших (умерших) участников войны.