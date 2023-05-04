04 мая 2023

Власти в Пермском крае предусмотрели выплаты для ветеранов к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, поезд победы, ветеран вов
В преддверии праздника ветераны получат федеральные выплаты и региональную поддержку Фото:

В Пермском крае для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, материальную поддержку накануне праздника получат узники концлагерей и труженики тыла, пояснили URA.RU в министерстве социального развития края.

«Федеральные выплаты для ветеранов и участников ВОВ составят 10 тыс. рублей, для жителей региона, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ — по 5 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены и для тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма», — пояснили в пресс-службе минсоцразвития Прикамья, отметив, что выплаты указанным категориям граждан произведены в апреле.

Ранее вопрос о мерах поддержки ветеранов обсуждался членами краевого оргкомитета «Победа». Министр социального развития региона Павел Фокин заявил о том, что власти дополнительно окажут материальную помощь ветеранам войны в газификации жилых домов. В текущем году компенсации расходов на газификацию домов составит 100 тысяч рублей. Ее могут получить не только участники ВОВ, но и члены семей погибших (умерших) участников войны.

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В Пермском крае для ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, материальную поддержку накануне праздника получат узники концлагерей и труженики тыла, пояснили URA.RU в министерстве социального развития края. «Федеральные выплаты для ветеранов и участников ВОВ составят 10 тыс. рублей, для жителей региона, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ — по 5 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены и для тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма», — пояснили в пресс-службе минсоцразвития Прикамья, отметив, что выплаты указанным категориям граждан произведены в апреле. Ранее вопрос о мерах поддержки ветеранов обсуждался членами краевого оргкомитета «Победа». Министр социального развития региона Павел Фокин заявил о том, что власти дополнительно окажут материальную помощь ветеранам войны в газификации жилых домов. В текущем году компенсации расходов на газификацию домов составит 100 тысяч рублей. Ее могут получить не только участники ВОВ, но и члены семей погибших (умерших) участников войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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