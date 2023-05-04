04 мая 2023

В Челябинске изменили проект строительства нового микрорайона на северо-западе. Скрин

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Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, строительство, башенный кран, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Инициатор проекта — ООО СЗ «БМ-Групп» Фото:

В Челябинске изменили проект строительства нового микрорайона, который будет построен на северо-западе Челябинска недалеко от ЖК «Парковый». Наряду с тремя высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест на территории планируют разместить еще два спортивных объекта и здание управляющей компании. Публичные слушания на эту тему состоятся в Доме архитектора 18 мая 2023.

«Провести публичные слушания 18 мая 2023 года по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО СЗ „БМ-Групп“», — говорится на сайте.

Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар». Согласно пояснительной записке, дополнительно в микрорайоне планируется построить два двухэтажных здания спортивного назначения общей площадью застройки 1640 квадратных метров и здание управляющей компании площадью от 100 до 250 квадратных метров.

Площадь застройки всего микрорайона по проекту составит до 17 тысяч 165 квадратных метров. По данным кадастровой карты, земельные участки под строительство микрорайона расположены в зонах сельхозназначения, благоустройства территории и предоставления коммунальных услуг.

Схема расположения территории проектирования нового микрорайона в планировочной структуре города
Схема расположения территории проектирования нового микрорайона в планировочной структуре города
Наряду с тремя многоэтажными жилыми зданиями, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест на участке планируют разместить еще два спортивных объекта и административное здание
Наряду с тремя многоэтажными жилыми зданиями, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест на участке планируют разместить еще два спортивных объекта и административное здание
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В Челябинске изменили проект строительства нового микрорайона, который будет построен на северо-западе Челябинска недалеко от ЖК «Парковый». Наряду с тремя высотками, торговыми центрами, гаражами и детским садом на 206 мест на территории планируют разместить еще два спортивных объекта и здание управляющей компании. Публичные слушания на эту тему состоятся в Доме архитектора 18 мая 2023. «Провести публичные слушания 18 мая 2023 года по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах: Краснопольского проспекта, северо-западной границы ГСК „Вояж“, улицы Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО СЗ „БМ-Групп“», — говорится на сайте. Инициатором проекта и застройщиком является компания ООО СЗ «БМ-Групп», связанная с девелопером «Икар». Согласно пояснительной записке, дополнительно в микрорайоне планируется построить два двухэтажных здания спортивного назначения общей площадью застройки 1640 квадратных метров и здание управляющей компании площадью от 100 до 250 квадратных метров. Площадь застройки всего микрорайона по проекту составит до 17 тысяч 165 квадратных метров. По данным кадастровой карты, земельные участки под строительство микрорайона расположены в зонах сельхозназначения, благоустройства территории и предоставления коммунальных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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