В Челябинской области ожидаются заморозки до -7

Ночные морозы ожидаются в ночь на 8 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ночь на 8 мая в Челябинской области возможны заморозки до -7. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 8 мая, в Челябинской области ожидается 0,+5, в горах и низинах заморозки до -7. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 16», — говорится на сайте Челябинского метеоцентра.

Днем синоптики обещают +10,+15, в горах и низинах +7,+12. В регионе переменная облачность, в южных районах местами небольшие дожди. В Челябинске ночью +2,+4, днем +13,+15, без осадков.

Ранее синоптики обещали, что в ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов. В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим.