06 мая 2023

В Челябинской области ожидаются заморозки до -7

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней, заморозки, мороз
Ночные морозы ожидаются в ночь на 8 мая Фото:

В ночь на 8 мая в Челябинской области возможны заморозки до -7. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«В ночь на понедельник, 8 мая, в Челябинской области ожидается 0,+5, в горах и низинах заморозки до -7. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 16», — говорится на сайте Челябинского метеоцентра.

Днем синоптики обещают +10,+15, в горах и низинах +7,+12. В регионе переменная облачность, в южных районах местами небольшие дожди. В Челябинске ночью +2,+4, днем +13,+15, без осадков.

Ранее синоптики обещали, что в ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов. В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим.

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В ночь на 8 мая в Челябинской области возможны заморозки до -7. Об этом предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «В ночь на понедельник, 8 мая, в Челябинской области ожидается 0,+5, в горах и низинах заморозки до -7. Ветер западный, северо-западный 5-10, ночью порывы до 16», — говорится на сайте Челябинского метеоцентра. Днем синоптики обещают +10,+15, в горах и низинах +7,+12. В регионе переменная облачность, в южных районах местами небольшие дожди. В Челябинске ночью +2,+4, днем +13,+15, без осадков. Ранее синоптики обещали, что в ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов. В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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