Десятки сотрудников свердловского ГУФСИН представили к госнаградам за тушение пожаров в Сосьве

Около 120 сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области представлены к государственным и ведомственным наградам за тушение пожаров в Сосьве. В ликвидации пожара были задействованы шесть учреждений исправительной системы. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУФСИН.
«За отвагу, самоотверженность и профессиональные действия, проявленные при ликвидации пожара в ЛИУ-23 в поселке Сосьва, около 120 сотрудников свердловского ГУФСИН представлены к государственным и ведомственным наградам. Сотрудники ГУФСИН представлены к государственной награде — медали „За отвагу на пожаре“, остальные — к Почетной грамоте Министерства юстиции РФ, медали ФСИН России „За доблесть“. Еще 88 сотрудников учреждений УИС региона представлены к наградам ФСИН», — сказано в сообщении ведомства.
В Свердловской области вечером 25 апреля начались десятки пожаров. Огнем был частично уничтожен поселок Сосьва на севере региона. Вся информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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