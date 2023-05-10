Пострадавшему шахтеру из Березников выплатят 700 тысяч рублей за травму

11 мая 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Пермяк упал с 5-метровой высоты в одной из шахт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рабочему из Березников (Пермский край) выплатят 700 тысяч рублей за тяжелую производственную травму. ЧП произошло в одной из шахт Талицкого горно-обогатительного комплекса, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края. «При определении размера компенсации морального вреда судья учел, что из-за производственной травмы гражданин вынужден был изменить не только привычный образ жизни, но и сферу профессиональной деятельности, и обязал АО „Управление строительства № 30“ выплатить ему 700 тысяч рублей», — говорится на сайте. Также компания обязана выплатить 50 тысяч рублей за судебно-медицинскую экспертизу. Несчастный случай произошел, когда рабочий находился в монтажной люльке. Из-за неисправности грузоподъемного механизма помост несколько раз резко поднялся, подкинув работника вверх. В итоге проходчик 5 разряда зацепился за решетку ограждения и упал с 5-метровой высоты. Доставать пострадавшего пришлось спасателям. Пермяку пришлось перенести ряд операций и проходить долгий курс реабилитации. Работодатель изначальная отказывался выплачивать компенсацию, заявив, что работник сам виноват, но в суде установили обратное.

Рабочему из Березников (Пермский край) выплатят 700 тысяч рублей за тяжелую производственную травму. ЧП произошло в одной из шахт Талицкого горно-обогатительного комплекса, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края. «При определении размера компенсации морального вреда судья учел, что из-за производственной травмы гражданин вынужден был изменить не только привычный образ жизни, но и сферу профессиональной деятельности, и обязал АО „Управление строительства № 30“ выплатить ему 700 тысяч рублей», — говорится на сайте. Также компания обязана выплатить 50 тысяч рублей за судебно-медицинскую экспертизу. Несчастный случай произошел, когда рабочий находился в монтажной люльке. Из-за неисправности грузоподъемного механизма помост несколько раз резко поднялся, подкинув работника вверх. В итоге проходчик 5 разряда зацепился за решетку ограждения и упал с 5-метровой высоты. Доставать пострадавшего пришлось спасателям. Пермяку пришлось перенести ряд операций и проходить долгий курс реабилитации. Работодатель изначальная отказывался выплачивать компенсацию, заявив, что работник сам виноват, но в суде установили обратное.