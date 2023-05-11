Российский военный исключил контрнаступление на авдеевском направлении

РИА Новости: российский военный сообщил об отсутствии активности ВСУ на авдеевском направлении

12 мая 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Военный России опроверг контрнаступление ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Украины не предпринимают активных действий на авдеевском направлении в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командира танкового полка вооруженных сил России, находящийся на этой линии фронта. «По обстановке на Авдеевском направлении: противник якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы. Но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности (украинских войск) не замечено», — цитируют слова собеседника РИА Новости. По словам замкомандира, российские военные продолжают продвигаться вперед на этом участке. Он уточнил, что движение происходит постепенно в целях сохранить личный состав военнослужащих и технику. Кроме того, военный добавил, что в случае контрнаступления ВСУ встретят сопротивление. «Конечно же, мы ждем, готовы встретить с любой точки… Мы знаем и свои слабые места, и их слабые места. Постоянно над ними наши „птички“ (БПЛА) висят», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что благодаря беспилотникам российские военные заранее знают, куда направляются ВСУ. Ранее Министерство обороны России опровергло информацию об успешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем.

Военные Украины не предпринимают активных действий на авдеевском направлении в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командира танкового полка вооруженных сил России, находящийся на этой линии фронта. «По обстановке на Авдеевском направлении: противник якобы пытается, по информации всех СМИ, стягивать свои силы. Но обстановка говорит о другом, что никто никуда не движется, активности (украинских войск) не замечено», — цитируют слова собеседника РИА Новости. По словам замкомандира, российские военные продолжают продвигаться вперед на этом участке. Он уточнил, что движение происходит постепенно в целях сохранить личный состав военнослужащих и технику. Кроме того, военный добавил, что в случае контрнаступления ВСУ встретят сопротивление. «Конечно же, мы ждем, готовы встретить с любой точки… Мы знаем и свои слабые места, и их слабые места. Постоянно над ними наши „птички“ (БПЛА) висят», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что благодаря беспилотникам российские военные заранее знают, куда направляются ВСУ. Ранее Министерство обороны России опровергло информацию об успешном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). По информации ведомства, общая обстановка находится под контролем.