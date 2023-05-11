В Челябинской области осудили участника ОПГ наркодилеров

Наркодилер проведет в колонии семь с половиной лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области одного из участников организованной преступной группировки (ОПГ), занимающейся распространением наркотиков, осудили на семь с половиной лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, при задержании у него было изъято более 1,5 килограмма запрещенного вещества.

«Наркодилер был задержан сотрудниками УФСБ по области в ноябре 2022 года. При задержании у него изъято 1,7 кг мефедрона. При обыске в месте проживания наркодилера дополнительно обнаружены и изъяты различные синтетические наркотики, предназначенные для дальнейшего сбыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что ОПГ работала через интернет. Наркотики прятали на территории городов, затем за денежное вознаграждение указывали клиентам на место, где находится тайник.

Суд признал наркодилера виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет колонии строгого режима.