Пермские власти готовят выплаты для иностранцев на случай ЧС

Выплаты смогут получать иностранцы и лица без гражданства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края будет рассматривать законопроект по выплатам для иностранцев при ЧС. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы краевого парламента.

«В Прикамье предусмотрят единовременные выплаты при ЧС для иностранных граждан. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале.

Проектом предусмотрено, что в случаях возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на выплаты могут претендовать иностранцы и лица без гражданства. Планируется, что закон будет рассматриваться в апреле.