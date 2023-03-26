26 марта 2023
25 марта 2023

Пермские власти готовят выплаты для иностранцев на случай ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты смогут получать иностранцы и лица без гражданства Фото:

Законодательное собрание Пермского края будет рассматривать законопроект по выплатам для иностранцев при ЧС. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы краевого парламента.

«В Прикамье предусмотрят единовременные выплаты при ЧС для иностранных граждан. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале.

Проектом предусмотрено, что в случаях возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на выплаты могут претендовать иностранцы и лица без гражданства. Планируется, что закон будет рассматриваться в апреле.

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Законодательное собрание Пермского края будет рассматривать законопроект по выплатам для иностранцев при ЧС. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы краевого парламента. «В Прикамье предусмотрят единовременные выплаты при ЧС для иностранных граждан. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале. Проектом предусмотрено, что в случаях возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на выплаты могут претендовать иностранцы и лица без гражданства. Планируется, что закон будет рассматриваться в апреле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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