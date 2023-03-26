Пермские власти готовят выплаты для иностранцев на случай ЧС

Законодательное собрание Пермского края будет рассматривать законопроект по выплатам для иностранцев при ЧС. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы краевого парламента.
«В Прикамье предусмотрят единовременные выплаты при ЧС для иностранных граждан. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — говорится в telegram-канале.
Проектом предусмотрено, что в случаях возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на выплаты могут претендовать иностранцы и лица без гражданства. Планируется, что закон будет рассматриваться в апреле.
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