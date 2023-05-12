Свердловчане на несколько дней остались без горячей воды

Жители Волчанска остались без горячей воды до 15 мая
В Волчанске (Свердловская область) из-за ремонта на трубопроводах с 12 мая отключили подачу горячего водоснабжения. Местные жители остались без горячей воды до 15 мая, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«С 12 по 15 мая в Волчанске отключена горячая вода. Это вызвано проведением ремонтных работ на трубопроводах», — пишет пресс-служба мэрии Волчанска в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что жителям Ревды на две неделю отключат горячую воду. Подача водоснабжения будет остановлена с 15 мая.
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