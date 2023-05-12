Свердловчане на несколько дней остались без горячей воды 13 мая 2023 в 05:47 Размер текста - 17 + Жители Волчанска остались без горячей воды до 15 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Волчанске (Свердловская область) из-за ремонта на трубопроводах с 12 мая отключили подачу горячего водоснабжения. Местные жители остались без горячей воды до 15 мая, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «С 12 по 15 мая в Волчанске отключена горячая вода. Это вызвано проведением ремонтных работ на трубопроводах», — пишет пресс-служба мэрии Волчанска в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жителям Ревды на две неделю отключат горячую воду. Подача водоснабжения будет остановлена с 15 мая. В Волчанске (Свердловская область) из-за ремонта на трубопроводах с 12 мая отключили подачу горячего водоснабжения. Местные жители остались без горячей воды до 15 мая, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «С 12 по 15 мая в Волчанске отключена горячая вода. Это вызвано проведением ремонтных работ на трубопроводах», — пишет пресс-служба мэрии Волчанска в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жителям Ревды на две неделю отключат горячую воду. Подача водоснабжения будет остановлена с 15 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям