Свердловские мэры готовят свердловчан к эвакуации. Видео

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В случае, если завыли сирены, свердловчанам нужно найти укрытие Фото:

Администрации сразу нескольких муниципалитетов в Свердловской области опубликовали в соцсетях видеоролик о том, где искать укрытия в случае чрезвычайных ситуаций, и что нужно знать. Видео опубликовали в официальных группах администраций Первоуральска и Сухого Лога.

«Друзья, предлагаем к просмотру видеоролик, информирующий о способах укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства», — говорится в описании к видео. В ролике, длительностью шесть с половиной минут, рассказывается, что укрытиями могут служить любые подземные помещения, а также самостоятельно сделанные углубления в земле.

Укрытия должны привести в готовность не позднее, чем через 12 часов, а радиус сбора укрываемых не должен превышать километр. С собой нужно обязательно взять документы, воду и еду, сменную одежду и одеяло. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге для пунктов временного размещения начали закупать матрасы и раскладушки.

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Администрации сразу нескольких муниципалитетов в Свердловской области опубликовали в соцсетях видеоролик о том, где искать укрытия в случае чрезвычайных ситуаций, и что нужно знать. Видео опубликовали в официальных группах администраций Первоуральска и Сухого Лога. «Друзья, предлагаем к просмотру видеоролик, информирующий о способах укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства», — говорится в описании к видео. В ролике, длительностью шесть с половиной минут, рассказывается, что укрытиями могут служить любые подземные помещения, а также самостоятельно сделанные углубления в земле. Укрытия должны привести в готовность не позднее, чем через 12 часов, а радиус сбора укрываемых не должен превышать километр. С собой нужно обязательно взять документы, воду и еду, сменную одежду и одеяло. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге для пунктов временного размещения начали закупать матрасы и раскладушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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