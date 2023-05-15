На день рождения свердловского города приедет легендарная группа. Фото «Иванушки International» выступят на 66-летии Качканара 16 мая 2023 в 00:26 Размер текста - 17 + «Иванушки International» выступят на 66-летии Качканара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 66-летии Качканара (Свердловская область) 27 мая выступит музыкальная группа «Иванушки International». В пресс-службе администрации города добавили, что после их выступления будет праздничный салют. «Качканар 27 мая отпразднует свое 66-летие. Гвоздем программы станет концерт группы „Иванушки International“ и фейерверк», — пишет пресс-служба мэрии Качканара в соцсети «ВКонтакте». Главной площадкой мероприятия по традиции станет площадь Дома культуры. Там, кроме «Иванушек», также выступят коллективы из Екатеринбурга. «Среди развлечений будут фотобудки, игровые программы и караоке с призами», — добавили в пресс-службе администрации свердловского города. Ранее «Иванушки International» выступали в Свердловской области в августе 2022 года. Тогда они презентовали новый трек на фестивале SummerFest, который проходил в Екатеринбурге. «Иванушки International» выступят 27 мая в 23:00 Фото: сообщество «Администрация Качканарского городского округа» в соцсети «ВКонтакте» На 66-летии Качканара (Свердловская область) 27 мая выступит музыкальная группа «Иванушки International». В пресс-службе администрации города добавили, что после их выступления будет праздничный салют. «Качканар 27 мая отпразднует свое 66-летие. Гвоздем программы станет концерт группы „Иванушки International“ и фейерверк», — пишет пресс-служба мэрии Качканара в соцсети «ВКонтакте». Главной площадкой мероприятия по традиции станет площадь Дома культуры. Там, кроме «Иванушек», также выступят коллективы из Екатеринбурга. «Среди развлечений будут фотобудки, игровые программы и караоке с призами», — добавили в пресс-службе администрации свердловского города. Ранее «Иванушки International» выступали в Свердловской области в августе 2022 года. Тогда они презентовали новый трек на фестивале SummerFest, который проходил в Екатеринбурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям