15 мая 2023

На день рождения свердловского города приедет легендарная группа. Фото

«Иванушки International» выступят на 66-летии Качканара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, иванушки интернешенл, иванушки international
«Иванушки International» выступят на 66-летии Качканара Фото:

На 66-летии Качканара (Свердловская область) 27 мая выступит музыкальная группа «Иванушки International». В пресс-службе администрации города добавили, что после их выступления будет праздничный салют.

«Качканар 27 мая отпразднует свое 66-летие. Гвоздем программы станет концерт группы „Иванушки International“ и фейерверк», — пишет пресс-служба мэрии Качканара в соцсети «ВКонтакте».

Главной площадкой мероприятия по традиции станет площадь Дома культуры. Там, кроме «Иванушек», также выступят коллективы из Екатеринбурга. «Среди развлечений будут фотобудки, игровые программы и караоке с призами», — добавили в пресс-службе администрации свердловского города.

Ранее «Иванушки International» выступали в Свердловской области в августе 2022 года. Тогда они презентовали новый трек на фестивале SummerFest, который проходил в Екатеринбурге.

«Иванушки International» выступят 27 мая в 23:00
«Иванушки International» выступят 27 мая в 23:00
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 66-летии Качканара (Свердловская область) 27 мая выступит музыкальная группа «Иванушки International». В пресс-службе администрации города добавили, что после их выступления будет праздничный салют. «Качканар 27 мая отпразднует свое 66-летие. Гвоздем программы станет концерт группы „Иванушки International“ и фейерверк», — пишет пресс-служба мэрии Качканара в соцсети «ВКонтакте». Главной площадкой мероприятия по традиции станет площадь Дома культуры. Там, кроме «Иванушек», также выступят коллективы из Екатеринбурга. «Среди развлечений будут фотобудки, игровые программы и караоке с призами», — добавили в пресс-службе администрации свердловского города. Ранее «Иванушки International» выступали в Свердловской области в августе 2022 года. Тогда они презентовали новый трек на фестивале SummerFest, который проходил в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...