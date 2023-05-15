На 66-летии Качканара (Свердловская область) 27 мая выступит музыкальная группа «Иванушки International». В пресс-службе администрации города добавили, что после их выступления будет праздничный салют.
«Качканар 27 мая отпразднует свое 66-летие. Гвоздем программы станет концерт группы „Иванушки International“ и фейерверк», — пишет пресс-служба мэрии Качканара в соцсети «ВКонтакте».
Главной площадкой мероприятия по традиции станет площадь Дома культуры. Там, кроме «Иванушек», также выступят коллективы из Екатеринбурга. «Среди развлечений будут фотобудки, игровые программы и караоке с призами», — добавили в пресс-службе администрации свердловского города.
Ранее «Иванушки International» выступали в Свердловской области в августе 2022 года. Тогда они презентовали новый трек на фестивале SummerFest, который проходил в Екатеринбурге.
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