В «Ночь музеев» пермяков приглашают искать алмазы на улицах города

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Международная выставка собак. Пермь, руками не трогать, музей
Музей Пермской нефти в очередной раз примет участие в «Ночи музеев» Фото:
новость из сюжета
Ночь музеев на Урале

Жителей Перми зовут провести «Ночь музеев» 19 мая в нефтяном стиле. Музей пермской нефти организует серию городских уличных квестов «Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов», сообщают организаторы акции в соцсети «ВКонтакте».

«С 16:00 состоится серия городских уличных квестов „Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов“. С 17:00 стартуют бесплатные экскурсии по экспозициям корпоративного музея.? Вы познакомитесь с историей пермской нефти и нефтепереработки, узнаете про достижения и вклад нефтяников в развитие Перми», — пишут организаторы.

Завершит культурную программу в Музее пермской нефти шоу-дефиле «Все из нефти». Пермский дизайнер представит коллекцию одежды и аксессуаров из черного золота.

Ранее URA.RU рассказывало, что к «Ночи музеев» присоединится «Хохловка». Архитектурно-этнографический музей впервые примет участие в акции.

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Жителей Перми зовут провести «Ночь музеев» 19 мая в нефтяном стиле. Музей пермской нефти организует серию городских уличных квестов «Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов», сообщают организаторы акции в соцсети «ВКонтакте». «С 16:00 состоится серия городских уличных квестов „Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов“. С 17:00 стартуют бесплатные экскурсии по экспозициям корпоративного музея.? Вы познакомитесь с историей пермской нефти и нефтепереработки, узнаете про достижения и вклад нефтяников в развитие Перми», — пишут организаторы. Завершит культурную программу в Музее пермской нефти шоу-дефиле «Все из нефти». Пермский дизайнер представит коллекцию одежды и аксессуаров из черного золота. Ранее URA.RU рассказывало, что к «Ночи музеев» присоединится «Хохловка». Архитектурно-этнографический музей впервые примет участие в акции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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