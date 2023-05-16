В «Ночь музеев» пермяков приглашают искать алмазы на улицах города

Жителей Перми зовут провести «Ночь музеев» 19 мая в нефтяном стиле. Музей пермской нефти организует серию городских уличных квестов «Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов», сообщают организаторы акции в соцсети «ВКонтакте».
«С 16:00 состоится серия городских уличных квестов „Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов“. С 17:00 стартуют бесплатные экскурсии по экспозициям корпоративного музея.? Вы познакомитесь с историей пермской нефти и нефтепереработки, узнаете про достижения и вклад нефтяников в развитие Перми», — пишут организаторы.
Завершит культурную программу в Музее пермской нефти шоу-дефиле «Все из нефти». Пермский дизайнер представит коллекцию одежды и аксессуаров из черного золота.
Ранее URA.RU рассказывало, что к «Ночи музеев» присоединится «Хохловка». Архитектурно-этнографический музей впервые примет участие в акции.
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