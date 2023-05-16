На Урале наладили работу по помощи семьям участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир
Владимир Якушев принял участие в заседании рабочей группы по вопросам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил о налаживании работы по адресной помощи семьям участников спецоперации России на Украине. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе полпредства.

«Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей», — приводит пресс-служба слова Якушева.

Он работал на заседании рабочей группы по вопросам СВО. С 1 июня в регионах заработают филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его координаторы уже проходят обучение и готовятся приступить к работе. Жителей всех регионов Урала будут консультировать специалисты, обученные решать проблемы родственников тех, кто находится в зоне боевых действий.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ напоминали, что проведение СВО является вынужденной мерой и призвано остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил о налаживании работы по адресной помощи семьям участников спецоперации России на Украине. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе полпредства. «Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей», — приводит пресс-служба слова Якушева. Он работал на заседании рабочей группы по вопросам СВО. С 1 июня в регионах заработают филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его координаторы уже проходят обучение и готовятся приступить к работе. Жителей всех регионов Урала будут консультировать специалисты, обученные решать проблемы родственников тех, кто находится в зоне боевых действий. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ напоминали, что проведение СВО является вынужденной мерой и призвано остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...