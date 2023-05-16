На Урале наладили работу по помощи семьям участников СВО

16 мая 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев принял участие в заседании рабочей группы по вопросам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил о налаживании работы по адресной помощи семьям участников спецоперации России на Украине. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе полпредства. «Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей», — приводит пресс-служба слова Якушева. Он работал на заседании рабочей группы по вопросам СВО. С 1 июня в регионах заработают филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его координаторы уже проходят обучение и готовятся приступить к работе. Жителей всех регионов Урала будут консультировать специалисты, обученные решать проблемы родственников тех, кто находится в зоне боевых действий. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ напоминали, что проведение СВО является вынужденной мерой и призвано остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР.

Полномочный представитель президента в уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил о налаживании работы по адресной помощи семьям участников спецоперации России на Украине. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе полпредства. «Налажена работа по оказанию разнообразной и адресной помощи семьям участников военной операции. При этом осуществляется инициативный обход семей для индивидуального решения бытовых вопросов, организации досуга и обучения детей», — приводит пресс-служба слова Якушева. Он работал на заседании рабочей группы по вопросам СВО. С 1 июня в регионах заработают филиалы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его координаторы уже проходят обучение и готовятся приступить к работе. Жителей всех регионов Урала будут консультировать специалисты, обученные решать проблемы родственников тех, кто находится в зоне боевых действий. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины. Власти РФ напоминали, что проведение СВО является вынужденной мерой и призвано остановить обстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР.