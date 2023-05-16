16 мая 2023

В Челябинске перехватили партию алкоголя и табака на миллионы рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Общая стоимость изъятых алкоголя и табака составила 1,8 млн рублей Фото:

Полицейские нашли у жителя Челябинска более 5,3 тысячи бутылок алкоголя и 1,7 тысячи пачек сигарет без маркировок на продажу. Общая стоимость изъятого составила около 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Общая стоимость изъятого составила около 1,8 миллиона рублей. Более 5300 бутылок спиртного и 1700 пачек сигарет продавец планировал реализовывать в регионе и в соседних областях. Следствием Калининского отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, а также табачных изделий, совершенные в крупном размере)», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Мужчина 1982 года рождения хранил нелегальный товар в гараже и на складе в Калининском и Тракторозаводском районах города. С продавца взяли обязательство о явке.

Мужчина хранил нелегальную партию алкоголя и табака на арендованном складе и в гараже
Мужчина хранил нелегальную партию алкоголя и табака на арендованном складе и в гараже
Полицейскими найдено более 5300 бутылок со спиртным
Полицейскими найдено более 5300 бутылок со спиртным
У мужчины обнаружили около 1700 пачек сигарет
У мужчины обнаружили около 1700 пачек сигарет

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Полицейские нашли у жителя Челябинска более 5,3 тысячи бутылок алкоголя и 1,7 тысячи пачек сигарет без маркировок на продажу. Общая стоимость изъятого составила около 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Общая стоимость изъятого составила около 1,8 миллиона рублей. Более 5300 бутылок спиртного и 1700 пачек сигарет продавец планировал реализовывать в регионе и в соседних областях. Следствием Калининского отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, а также табачных изделий, совершенные в крупном размере)», — уточнили URA.RU в ведомстве. Мужчина 1982 года рождения хранил нелегальный товар в гараже и на складе в Калининском и Тракторозаводском районах города. С продавца взяли обязательство о явке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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