Общая стоимость изъятых алкоголя и табака составила 1,8 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские нашли у жителя Челябинска более 5,3 тысячи бутылок алкоголя и 1,7 тысячи пачек сигарет без маркировок на продажу. Общая стоимость изъятого составила около 1,8 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Общая стоимость изъятого составила около 1,8 миллиона рублей. Более 5300 бутылок спиртного и 1700 пачек сигарет продавец планировал реализовывать в регионе и в соседних областях. Следствием Калининского отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту „б“ части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, а также табачных изделий, совершенные в крупном размере)», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Мужчина 1982 года рождения хранил нелегальный товар в гараже и на складе в Калининском и Тракторозаводском районах города. С продавца взяли обязательство о явке.

Мужчина хранил нелегальную партию алкоголя и табака на арендованном складе и в гараже фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Полицейскими найдено более 5300 бутылок со спиртным фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области