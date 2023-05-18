В Госдуме предложили давать академотпуск студентам, желающим участвовать в СВО

Депутат Лантратова: основанием для предоставления академотпуска студентам должно стать участие в СВО
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Добровольцам на СВО предложили продлить академотпуск Фото:

Одним из оснований для предоставления академического отпуска студенту должно стать его участие в специальной военной операции. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Все больше российских студентов пользуются возможностью взять академический отпуск для того, чтобы принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев», — передает слова Лантратовой RT. По ее словам, в настоящий момент отпуск предоставляется обучающимся только по медицинским показаниям, семейным или иным обстоятельствам сроком не более двух лет. В связи с этим депутат предложила отдельно указать одним из оснований участие в СВО в качестве добровольца, а также продлить нахождение в отпуске до завершения военной операции.

Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам СВО поступать в университеты без экзаменов. Такой законопроект направила в Госдуму депутат нижней палаты парламента Нина Останина.

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Одним из оснований для предоставления академического отпуска студенту должно стать его участие в специальной военной операции. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Все больше российских студентов пользуются возможностью взять академический отпуск для того, чтобы принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев», — передает слова Лантратовой RT. По ее словам, в настоящий момент отпуск предоставляется обучающимся только по медицинским показаниям, семейным или иным обстоятельствам сроком не более двух лет. В связи с этим депутат предложила отдельно указать одним из оснований участие в СВО в качестве добровольца, а также продлить нахождение в отпуске до завершения военной операции. Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам СВО поступать в университеты без экзаменов. Такой законопроект направила в Госдуму депутат нижней палаты парламента Нина Останина.
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