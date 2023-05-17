Производитель гаубиц в Екатеринбурге ищет слесаря боевых машин. Скрин

18 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

На «Уралтрансмаше» ждут слесарей по ремонту боевых и специальных машин (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», с недавних пор входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») ищет слесаря по ремонту боевых и специальных машин. Ему обещают зарплату 150 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте HeadHunter. «„Уралтрансмаш“ приглашает на постоянную работу слесарей по ремонту боевых и специальных машин в дирекцию по спецтехники. Будем рады принять вас в команду, если вы имеете среднее профессиональное техническое образование по специальности слесарь, готовы к частым командировкам, проходили службу в Вооруженных силах для военнообязанных, имеете военно-учетные специальности по ремонту спецтехники либо имеете опыт по ремонту и обслуживанию крупногабаритной техники (трактора, экскаваторы, грузовые автомобили)», — говорится в объявлении. Кандидатам обещают отсрочку от призыва, компенсацию трат на детский сад, бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике предприятия, частичную компенсацию питания. Зарплата — от 150 тысяч рублей. Также на «Уралтрансмаш» требуются слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (зарплата — 150 тысяч рублей), оператор станков с программным управлением (100 тысяч), шлифовщик (от 100 тысяч) и другие специалисты. В апреле «Ростех» заявил о том, что передает оборонные активы — «Уралтрансмаш», «Завод №9», ЦНИИ «Буревестник» — от концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». По мнению экспертов, так «Техмаш» сможет управлять полным циклом производства артиллерийских систем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», с недавних пор входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») ищет слесаря по ремонту боевых и специальных машин. Ему обещают зарплату 150 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте HeadHunter. «„Уралтрансмаш“ приглашает на постоянную работу слесарей по ремонту боевых и специальных машин в дирекцию по спецтехники. Будем рады принять вас в команду, если вы имеете среднее профессиональное техническое образование по специальности слесарь, готовы к частым командировкам, проходили службу в Вооруженных силах для военнообязанных, имеете военно-учетные специальности по ремонту спецтехники либо имеете опыт по ремонту и обслуживанию крупногабаритной техники (трактора, экскаваторы, грузовые автомобили)», — говорится в объявлении. Кандидатам обещают отсрочку от призыва, компенсацию трат на детский сад, бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике предприятия, частичную компенсацию питания. Зарплата — от 150 тысяч рублей. Также на «Уралтрансмаш» требуются слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (зарплата — 150 тысяч рублей), оператор станков с программным управлением (100 тысяч), шлифовщик (от 100 тысяч) и другие специалисты. В апреле «Ростех» заявил о том, что передает оборонные активы — «Уралтрансмаш», «Завод №9», ЦНИИ «Буревестник» — от концерна «Уралвагонзавод» концерну «Техмаш». По мнению экспертов, так «Техмаш» сможет управлять полным циклом производства артиллерийских систем.