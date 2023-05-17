17 мая 2023

Мэрия Копейска выиграла суд против жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Суд обязал жителей вернуть участки муниципалитету Фото:

Администрация Копейска, города-спутника Челябинска, выиграла суд у нескольких десятков жителей. Земля, на которой они успели построить дома, должна перейти в собственность муниципалитета, а компенсацию людям придется взыскивать с продавца. Информация о решении суда размещена на сайте администрации городского округа.

«Решением Копейского городского суда 18 мая года исковые требования администрации городского округа удовлетворены в полном объеме. Гражданам-приобретателям земельных участков, сделки которых были признаны судом недействительными, денежные средства по сделке обязан вернуть продавец», — говорится на сайте мэрии Копейска.

В данном случае продавцом выступает предпринимательница Татьяна Завражная. Именно по ее инициативе земли были разделены и распроданы жителям. Связаться с Завражной не удалось. URA.RU готово представить ее точку зрения.

Судебные тяжбы о земельных участках под частные дома в поселке Колачево начались в 2021 году. Тогда собственники раскупили участки в поселке, построили дома. После того, как выяснилось, что проект межевания земли был составлен неправильно, администрация потребовала вернуть участки в собственность округа.

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Администрация Копейска, города-спутника Челябинска, выиграла суд у нескольких десятков жителей. Земля, на которой они успели построить дома, должна перейти в собственность муниципалитета, а компенсацию людям придется взыскивать с продавца. Информация о решении суда размещена на сайте администрации городского округа. «Решением Копейского городского суда 18 мая года исковые требования администрации городского округа удовлетворены в полном объеме. Гражданам-приобретателям земельных участков, сделки которых были признаны судом недействительными, денежные средства по сделке обязан вернуть продавец», — говорится на сайте мэрии Копейска. В данном случае продавцом выступает предпринимательница Татьяна Завражная. Именно по ее инициативе земли были разделены и распроданы жителям. Связаться с Завражной не удалось. URA.RU готово представить ее точку зрения. Судебные тяжбы о земельных участках под частные дома в поселке Колачево начались в 2021 году. Тогда собственники раскупили участки в поселке, построили дома. После того, как выяснилось, что проект межевания земли был составлен неправильно, администрация потребовала вернуть участки в собственность округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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