В Екатеринбурге для рабочих оборонного завода запустили ночные маршруты

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Виды города. Екатеринбург, проезжая часть, общественный транспорт, город, остановка общественного транспорта, улица радищева, электротранспорт, трамвай
Какие именно маршруты будут работать в ночь пока неясно Фото:

В Екатеринбурге будет курсировать общественный транспорт для сотрудников Машиностроительного завода имени Калинина, выполняющего гособоронзаказ. Дело в том, что некоторые сотрудники предприятия освобождаются с работы позже обычного.

«Проблема доставки сотрудников предприятий существовала долгое время. Власти Екатеринбурга приняли решение продлить время работы некоторых маршрутов городского транспорта», — цитирует слова представителей завода «Уралинформбюро». Речь идет о тех сотрудниках, которые работают на заводе во вторую и в третью смену.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу предприятия. Там сообщили, что предоставят ответ только после отправки официального запроса. В городской администрации оперативный комментарий получить не удалось.

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В Екатеринбурге будет курсировать общественный транспорт для сотрудников Машиностроительного завода имени Калинина, выполняющего гособоронзаказ. Дело в том, что некоторые сотрудники предприятия освобождаются с работы позже обычного. «Проблема доставки сотрудников предприятий существовала долгое время. Власти Екатеринбурга приняли решение продлить время работы некоторых маршрутов городского транспорта», — цитирует слова представителей завода «Уралинформбюро». Речь идет о тех сотрудниках, которые работают на заводе во вторую и в третью смену. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу предприятия. Там сообщили, что предоставят ответ только после отправки официального запроса. В городской администрации оперативный комментарий получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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