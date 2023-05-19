В Екатеринбурге для рабочих оборонного завода запустили ночные маршруты

В Екатеринбурге будет курсировать общественный транспорт для сотрудников Машиностроительного завода имени Калинина, выполняющего гособоронзаказ. Дело в том, что некоторые сотрудники предприятия освобождаются с работы позже обычного.
«Проблема доставки сотрудников предприятий существовала долгое время. Власти Екатеринбурга приняли решение продлить время работы некоторых маршрутов городского транспорта», — цитирует слова представителей завода «Уралинформбюро». Речь идет о тех сотрудниках, которые работают на заводе во вторую и в третью смену.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу предприятия. Там сообщили, что предоставят ответ только после отправки официального запроса. В городской администрации оперативный комментарий получить не удалось.
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