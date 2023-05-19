Пермская компания попала в санкционные списки США

Пермский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли «НГТ» попал в санкционный список США
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Юридическим и физлицам США запрещено вести любые дела с компанией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли «НГТ» попал в санкционный список управления по контролю за иностранными активами минфина США. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Следующие организации добавлены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц: ЗАО „НГТ“», — говорится в документе. В список внесли более сотни организаций и частных лиц.

В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами включаются лица, которые, по мнению правительства США, представляют угрозу нацбезопасности внешней политике и экономике страны. Юридическим и физическим лицам США запрещено вести дела любые дела с лицами и организациями из этого списка.

Ранее США обновили санкционный список министерства торговли, которые накладывает экспортные и импортные ограничения на компании. В обновленный перечень попали пермские предприятия «Машиностроитель» и «Мотовилихинские заводы».

После начала спецоперации на территории Украины и Донбасса США и страны запада начали накладывать санкции на российские компании и частные лица с целью ослабления экономики РФ. Спустя почти год после начала СВО The Washington Post сообщал, что санкции против России не оправдали ожиданий Запада.

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Пермский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли «НГТ» попал в санкционный список управления по контролю за иностранными активами минфина США. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. «Следующие организации добавлены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц: ЗАО „НГТ“», — говорится в документе. В список внесли более сотни организаций и частных лиц. В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц управления по контролю за иностранными активами включаются лица, которые, по мнению правительства США, представляют угрозу нацбезопасности внешней политике и экономике страны. Юридическим и физическим лицам США запрещено вести дела любые дела с лицами и организациями из этого списка. Ранее США обновили санкционный список министерства торговли, которые накладывает экспортные и импортные ограничения на компании. В обновленный перечень попали пермские предприятия «Машиностроитель» и «Мотовилихинские заводы». После начала спецоперации на территории Украины и Донбасса США и страны запада начали накладывать санкции на российские компании и частные лица с целью ослабления экономики РФ. Спустя почти год после начала СВО The Washington Post сообщал, что санкции против России не оправдали ожиданий Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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