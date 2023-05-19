В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ресторана «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б якобы из-за сообщения о минировании. Здание должно было стать одной из площадок проведения «Ночи музеев», в нем планировали выступить DJ. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Полиция уже на месте. По предварительной информации от очевидцев, в заведение поступило сообщение о минировании», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» впервые станет одной из площадок «Ночи музеев». В филиале на улице Малышева, 124Б пройдет «Биг Хит Шоу», также выступят DJ.
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