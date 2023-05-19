19 мая 2023

В Екатеринбурге эвакуировали «Вкусно — и точка», где должна была пройти вечеринка на «Ночь музеев». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
Посетителей ресторана на Малышева, 124Б эвакуировали якобы из-за сообщения о минировании, сообщили в соцсети Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ресторана «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б якобы из-за сообщения о минировании. Здание должно было стать одной из площадок проведения «Ночи музеев», в нем планировали выступить DJ. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Полиция уже на месте. По предварительной информации от очевидцев, в заведение поступило сообщение о минировании», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» впервые станет одной из площадок «Ночи музеев». В филиале на улице Малышева, 124Б пройдет «Биг Хит Шоу», также выступят DJ.

Фото:

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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ресторана «Вкусно — и точка» на Малышева, 124Б якобы из-за сообщения о минировании. Здание должно было стать одной из площадок проведения «Ночи музеев», в нем планировали выступить DJ. Информация об этом появилась в соцсетях. «Полиция уже на месте. По предварительной информации от очевидцев, в заведение поступило сообщение о минировании», — рассказали в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» впервые станет одной из площадок «Ночи музеев». В филиале на улице Малышева, 124Б пройдет «Биг Хит Шоу», также выступят DJ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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