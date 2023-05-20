20 мая 2023
19 мая 2023

В Екатеринбурге легковушка врезалась в прицеп и вылетела на рельсы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мкр Сортировка. Железнодорожный район. Екатеринбурга, рельсы, общественный транспорт, трамвайное кольцо, трамвай
После ДТП легковушку отбросило на трамвайные рельсы Фото:

В Екатеринбурге водитель Mercedes врезался в прицеп Kia и вылетел на трамвайные рельсы. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Mercedes допустил столкновение с прицепом Kia. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира Kia, их доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 21 мая. Легковушки столкнулись в микрорайоне Екатеринбурга Вторчермет возле дома на улице Титова, 44.

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В Екатеринбурге водитель Mercedes врезался в прицеп Kia и вылетел на трамвайные рельсы. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Mercedes допустил столкновение с прицепом Kia. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира Kia, их доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в ночь на 21 мая. Легковушки столкнулись в микрорайоне Екатеринбурга Вторчермет возле дома на улице Титова, 44.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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