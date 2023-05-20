После ДТП легковушку отбросило на трамвайные рельсы
В Екатеринбурге водитель Mercedes врезался в прицеп Kia и вылетел на трамвайные рельсы. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Mercedes допустил столкновение с прицепом Kia. В результате ДТП пострадал водитель и два пассажира Kia, их доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 21 мая. Легковушки столкнулись в микрорайоне Екатеринбурга Вторчермет возле дома на улице Титова, 44.
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