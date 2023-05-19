19 мая 2023

Челябинцам пообещали жаркий конец мая. Скрин

Синоптики пообещали жителям Челябинска жаркий конец мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в конце весны будет приближаться к 30 градусам Фото:

В конце мая в Челябинске температура воздуха будет стремительно приближаться к 30-градусной отметке. При этом к началу лета возможны кратковременные дожди, сообщили синоптики.

«С 22 по 31 мая дневные температуры не опустятся ниже 24 градусов тепла, ночные не будут ниже +11. В среднем в последние две недели мая будет около 26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

По данным синоптиков, предстоящая неделя будет более жаркой, к ближайшему четвергу установится солнечная погода и до 29 градусов тепла в тени. После небольшого дождя на последней неделе мая будет несколько прохладнее, до 26 градусов тепла.

Ранее метеорологи сообщали о ливнях и грозах в начале лета. На сегодняшний день метеорологи сообщают о небольших дождях, которые начнутся с 29 мая и продлятся около четырех дней.

Конец мая будет жарким
Конец мая будет жарким

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В конце мая в Челябинске температура воздуха будет стремительно приближаться к 30-градусной отметке. При этом к началу лета возможны кратковременные дожди, сообщили синоптики. «С 22 по 31 мая дневные температуры не опустятся ниже 24 градусов тепла, ночные не будут ниже +11. В среднем в последние две недели мая будет около 26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, предстоящая неделя будет более жаркой, к ближайшему четвергу установится солнечная погода и до 29 градусов тепла в тени. После небольшого дождя на последней неделе мая будет несколько прохладнее, до 26 градусов тепла. Ранее метеорологи сообщали о ливнях и грозах в начале лета. На сегодняшний день метеорологи сообщают о небольших дождях, которые начнутся с 29 мая и продлятся около четырех дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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