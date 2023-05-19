Челябинцам пообещали жаркий конец мая. Скрин

Синоптики пообещали жителям Челябинска жаркий конец мая

20 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Температура в конце весны будет приближаться к 30 градусам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конце мая в Челябинске температура воздуха будет стремительно приближаться к 30-градусной отметке. При этом к началу лета возможны кратковременные дожди, сообщили синоптики. «С 22 по 31 мая дневные температуры не опустятся ниже 24 градусов тепла, ночные не будут ниже +11. В среднем в последние две недели мая будет около 26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, предстоящая неделя будет более жаркой, к ближайшему четвергу установится солнечная погода и до 29 градусов тепла в тени. После небольшого дождя на последней неделе мая будет несколько прохладнее, до 26 градусов тепла. Ранее метеорологи сообщали о ливнях и грозах в начале лета. На сегодняшний день метеорологи сообщают о небольших дождях, которые начнутся с 29 мая и продлятся около четырех дней. Конец мая будет жарким Скрин сайта «Гисметео»

В конце мая в Челябинске температура воздуха будет стремительно приближаться к 30-градусной отметке. При этом к началу лета возможны кратковременные дожди, сообщили синоптики. «С 22 по 31 мая дневные температуры не опустятся ниже 24 градусов тепла, ночные не будут ниже +11. В среднем в последние две недели мая будет около 26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». По данным синоптиков, предстоящая неделя будет более жаркой, к ближайшему четвергу установится солнечная погода и до 29 градусов тепла в тени. После небольшого дождя на последней неделе мая будет несколько прохладнее, до 26 градусов тепла. Ранее метеорологи сообщали о ливнях и грозах в начале лета. На сегодняшний день метеорологи сообщают о небольших дождях, которые начнутся с 29 мая и продлятся около четырех дней.