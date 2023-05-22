Марочко: ВСУ расстреляли 10 мобилизованных за дезертирство из Бахмута

В районе Часова Яра (ДНР) ВСУ расстреляли 10 мобилизованных сослуживцев, которые самовольно покинули позиции под Бахмутом (Артемовск). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе Часова Яра зафиксирован расстрел 10 украинских мобилизованных за дезертирство из-под Бахмута», — передает слова Марочко ТАСС. Он подчеркнул, что расстрелянные дезертиры провели всего месяц на военной службе.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута. После объявления появились сообщения, что в городе еще остаются украинские войска, которые были брошены ВСУ при отступлении из города. Позже политолог Александр Симонов рассказал, что все украинские силы выбиты из Бахмута, передает Nation News.
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