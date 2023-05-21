21 мая 2023

Пермский правозащитник Александр Чернышов отправлен в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония
Следующие 50 дней Чернышов проведет в СИЗО Фото:

Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника и руководителя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он обвиняется в контрабанде исторических ценностей.

«Судья Ленинского районного суда Ольга Ошвинцева поддержала ходатайство ФСБ и отправила Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля. Ему инкриминируют контрабанду исторических ценностей, 21 мая правозащитнику было предъявлно обвинение», — пишет Properm.ru. Сам Чернышов во время прений полностью признал вину в попытке вывоза исторических ценностей.

Ранее URA.RU сообщало, что Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево, его обвинили в хулиганстве и отправили в ИВС на 15 суток. В пятницу, 19 мая, у пермяков, которые ранее сотрудничали с пермским отделением «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована), прошли обыски.

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Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника и руководителя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он обвиняется в контрабанде исторических ценностей. «Судья Ленинского районного суда Ольга Ошвинцева поддержала ходатайство ФСБ и отправила Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля. Ему инкриминируют контрабанду исторических ценностей, 21 мая правозащитнику было предъявлно обвинение», — пишет Properm.ru. Сам Чернышов во время прений полностью признал вину в попытке вывоза исторических ценностей. Ранее URA.RU сообщало, что Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево, его обвинили в хулиганстве и отправили в ИВС на 15 суток. В пятницу, 19 мая, у пермяков, которые ранее сотрудничали с пермским отделением «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована), прошли обыски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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