Пермский правозащитник Александр Чернышов отправлен в СИЗО

Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника и руководителя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он обвиняется в контрабанде исторических ценностей.
«Судья Ленинского районного суда Ольга Ошвинцева поддержала ходатайство ФСБ и отправила Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля. Ему инкриминируют контрабанду исторических ценностей, 21 мая правозащитнику было предъявлно обвинение», — пишет Properm.ru. Сам Чернышов во время прений полностью признал вину в попытке вывоза исторических ценностей.
Ранее URA.RU сообщало, что Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево, его обвинили в хулиганстве и отправили в ИВС на 15 суток. В пятницу, 19 мая, у пермяков, которые ранее сотрудничали с пермским отделением «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована), прошли обыски.
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