Пермский правозащитник Александр Чернышов отправлен в СИЗО

22 мая 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Следующие 50 дней Чернышов проведет в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника и руководителя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он обвиняется в контрабанде исторических ценностей. «Судья Ленинского районного суда Ольга Ошвинцева поддержала ходатайство ФСБ и отправила Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля. Ему инкриминируют контрабанду исторических ценностей, 21 мая правозащитнику было предъявлно обвинение», — пишет Properm.ru. Сам Чернышов во время прений полностью признал вину в попытке вывоза исторических ценностей. Ранее URA.RU сообщало, что Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево, его обвинили в хулиганстве и отправили в ИВС на 15 суток. В пятницу, 19 мая, у пермяков, которые ранее сотрудничали с пермским отделением «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована), прошли обыски.

Суд отправил в СИЗО пермского правозащитника и руководителя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Он обвиняется в контрабанде исторических ценностей. «Судья Ленинского районного суда Ольга Ошвинцева поддержала ходатайство ФСБ и отправила Александра Чернышова в СИЗО до 11 июля. Ему инкриминируют контрабанду исторических ценностей, 21 мая правозащитнику было предъявлно обвинение», — пишет Properm.ru. Сам Чернышов во время прений полностью признал вину в попытке вывоза исторических ценностей. Ранее URA.RU сообщало, что Чернышов был задержан в аэропорту Шереметьево, его обвинили в хулиганстве и отправили в ИВС на 15 суток. В пятницу, 19 мая, у пермяков, которые ранее сотрудничали с пермским отделением «Мемориала» (организация признана в РФ иноагентом и ликвидирована), прошли обыски.