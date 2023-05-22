Варламов* высмеял скандал с пермским кафе, где якобы продавали грудное молоко

23 мая 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

На самом деле клиентам вместо грудного молока предлагали миндальное и козье Фото: Размик Закарян © URA.RU Блогер Илья Варламов (признан иноагентом в РФ) высмеял руководство пермской сети кофеен «Кофе Смайл», которое разрекламировало продажу напитка с добавлением грудного молока. Короткий сюжет опубликован на youtube-канале журналиста. «Директор заведения рассказал, что сырье поставляют девять кормящих мам. <…> Позже кофейня назвала свою рекламу шуткой. На самом деле кофе делается на смеси миндального и козьего молока. Это сочетание, по мнению авторов рекламы, на вкус напоминает грудное. Непонятно только откуда им знаком вкус грудного молока?» — задается шуточным риторическим вопрос блогер. Продаже кофе на грудном молоке была анонсирована в пермской сети кофеен предпринимателем Максимом Кобелевым. Сообщалось, что стоимость такого напитка составляет 650 рублей. На это отреагировал депутат заксобрания Прикамья Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. После разбирательства в ведомстве признали незаконной продажу кофе с грудным молоком, отметив, что оно не является пищевым продуктом. Пермская компания, рекламировавшая кофе на человеческом грудном молоке, не использовала его в напитках. Вместо него бариста наливали миндальное и козье молоко, об этом URA.RU рассказал источник в региональный бизнес-тусовке. Позже пермская компания опровергла продажу кофе на человеческом грудном молоке. Вместо него бариста наливал миндальное и козье, об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-тусовке региона. *Илья Варламов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Илья Варламов (признан иноагентом в РФ) высмеял руководство пермской сети кофеен «Кофе Смайл», которое разрекламировало продажу напитка с добавлением грудного молока. Короткий сюжет опубликован на youtube-канале журналиста. «Директор заведения рассказал, что сырье поставляют девять кормящих мам. <…> Позже кофейня назвала свою рекламу шуткой. На самом деле кофе делается на смеси миндального и козьего молока. Это сочетание, по мнению авторов рекламы, на вкус напоминает грудное. Непонятно только откуда им знаком вкус грудного молока?» — задается шуточным риторическим вопрос блогер. Продаже кофе на грудном молоке была анонсирована в пермской сети кофеен предпринимателем Максимом Кобелевым. Сообщалось, что стоимость такого напитка составляет 650 рублей. На это отреагировал депутат заксобрания Прикамья Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. После разбирательства в ведомстве признали незаконной продажу кофе с грудным молоком, отметив, что оно не является пищевым продуктом. Пермская компания, рекламировавшая кофе на человеческом грудном молоке, не использовала его в напитках. Вместо него бариста наливали миндальное и козье молоко, об этом URA.RU рассказал источник в региональный бизнес-тусовке. Позже пермская компания опровергла продажу кофе на человеческом грудном молоке. Вместо него бариста наливал миндальное и козье, об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-тусовке региона. *Илья Варламов внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов