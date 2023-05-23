Сотрудники региональных управлений ФСБ по УрФО приехали в Челябинск для участия в чемпионатах по стрельбе и бегу. Поводом для этого стал 100-летний юбилей ВФСО «Динамо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе спортивного общества, в соревнованиях участвуют семь команд.
«В столицу Южного Урала съехались семь спортивных команд, представляющих все субъекты УрФО. В течение двух дней спортсмены соревнуются в меткости стрельбы и беге», — сообщили URA.RU в пресс-службе ВФСО «Динамо».
Там отметили, что стрельба и бег являются служебно-прикладными видами спорта внутри силовых ведомств. Их используют для подготовки сотрудников органов безопасности, а также их профессионального совершенствования.
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