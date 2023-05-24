Число предпринимателей в Свердловской области превысило допандемийный уровень

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Кафе Florian. Екатеринбург, florian кафе
В регионе появляется все больше субъектов малого и среднего предпринимательства Фото:

Антикризисный штаб по малому и среднему бизнесу, за работу которого Евгений Куйвашев год назад назначил отвечать своего заместителя Дмитрия Ионина, достиг одной из главных целей — показатели МСП вышли на допандемийный уровень. Об этом сам Ионин сообщил на мероприятиях, посвященных Уральской неделе предпринимательства.

«С начала года количество субъектов МСП в области выросло на шесть тысячи достигло 207 тысяч. Количество занятых в сфере МСП выросло на 32 тысячи и составило 935,6 тысячи человек. Оптимистичные цифры превысили допандемийный уровень», — отметил заместитель губернатора.

Известно, что за этими цифрами следят на уровне федерального правительства, так как механизмы поддержки, за счет которых оказывается помощь бизнесу — льготные кредиты, поручительства, акселерационные программы, напрямую входят в показатели национального проекта МСП.

Уральская неделя предпринимательства проходит с 22 по 26 мая. Завершится она торжественным приемом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ежегодной премией уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», где наградят лучших.

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Антикризисный штаб по малому и среднему бизнесу, за работу которого Евгений Куйвашев год назад назначил отвечать своего заместителя Дмитрия Ионина, достиг одной из главных целей — показатели МСП вышли на допандемийный уровень. Об этом сам Ионин сообщил на мероприятиях, посвященных Уральской неделе предпринимательства. «С начала года количество субъектов МСП в области выросло на шесть тысячи достигло 207 тысяч. Количество занятых в сфере МСП выросло на 32 тысячи и составило 935,6 тысячи человек. Оптимистичные цифры превысили допандемийный уровень», — отметил заместитель губернатора. Известно, что за этими цифрами следят на уровне федерального правительства, так как механизмы поддержки, за счет которых оказывается помощь бизнесу — льготные кредиты, поручительства, акселерационные программы, напрямую входят в показатели национального проекта МСП. Уральская неделя предпринимательства проходит с 22 по 26 мая. Завершится она торжественным приемом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ежегодной премией уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», где наградят лучших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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