Число предпринимателей в Свердловской области превысило допандемийный уровень

В регионе появляется все больше субъектов малого и среднего предпринимательства Фото: Размик Закарян © URA.RU

Антикризисный штаб по малому и среднему бизнесу, за работу которого Евгений Куйвашев год назад назначил отвечать своего заместителя Дмитрия Ионина, достиг одной из главных целей — показатели МСП вышли на допандемийный уровень. Об этом сам Ионин сообщил на мероприятиях, посвященных Уральской неделе предпринимательства.

«С начала года количество субъектов МСП в области выросло на шесть тысячи достигло 207 тысяч. Количество занятых в сфере МСП выросло на 32 тысячи и составило 935,6 тысячи человек. Оптимистичные цифры превысили допандемийный уровень», — отметил заместитель губернатора.

Известно, что за этими цифрами следят на уровне федерального правительства, так как механизмы поддержки, за счет которых оказывается помощь бизнесу — льготные кредиты, поручительства, акселерационные программы, напрямую входят в показатели национального проекта МСП.

Уральская неделя предпринимательства проходит с 22 по 26 мая. Завершится она торжественным приемом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и ежегодной премией уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», где наградят лучших.