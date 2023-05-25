25 мая 2023

В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал детский центр на сотни тысяч

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Преступник выкрал девять ноутбуков Фото:

В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал Центр культуры и искусств «Верх-Исетский». Злоумышленник выкрал девять ноутбуков, которые принадлежат детскому центру. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

«В ДК „ВИЗ“ зашел неизвестный человек и украл девять ноутбуков. Момент кражи попал на камеру. В полиции проводят проверку по факту хищения», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге злоумышленник обчистил школу №83. Преступник украл дорогостоящую технику. Позже силовики выяснили, что вор ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал Центр культуры и искусств «Верх-Исетский». Злоумышленник выкрал девять ноутбуков, которые принадлежат детскому центру. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. «В ДК „ВИЗ“ зашел неизвестный человек и украл девять ноутбуков. Момент кражи попал на камеру. В полиции проводят проверку по факту хищения», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге злоумышленник обчистил школу №83. Преступник украл дорогостоящую технику. Позже силовики выяснили, что вор ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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