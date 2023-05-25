В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал детский центр на сотни тысяч

26 мая 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Преступник выкрал девять ноутбуков Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал Центр культуры и искусств «Верх-Исетский». Злоумышленник выкрал девять ноутбуков, которые принадлежат детскому центру. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. «В ДК „ВИЗ“ зашел неизвестный человек и украл девять ноутбуков. Момент кражи попал на камеру. В полиции проводят проверку по факту хищения», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге злоумышленник обчистил школу №83. Преступник украл дорогостоящую технику. Позже силовики выяснили, что вор ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Екатеринбурге вор с бутылкой пива обокрал Центр культуры и искусств «Верх-Исетский». Злоумышленник выкрал девять ноутбуков, которые принадлежат детскому центру. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. «В ДК „ВИЗ“ зашел неизвестный человек и украл девять ноутбуков. Момент кражи попал на камеру. В полиции проводят проверку по факту хищения», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге злоумышленник обчистил школу №83. Преступник украл дорогостоящую технику. Позже силовики выяснили, что вор ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.