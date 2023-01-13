13 января 2023

В Екатеринбурге в новогодние праздники обокрали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 11, закрытая в учебном году на реконструкцию. Курган, школа, зима, школа 11
Похитителем оказался собутыльник охранника школы Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке во время новогодних каникул из 83-й школы, которая находится по улице Седова, 46, украли дорогостоящую технику. Похитителем оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который сидел и выпивал с охранником учебного заведения. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Выяснилось, что он вместе с охранником выпивали в школе во время новогодних праздников», — рассказали в ведомстве.

Силовикам удалось отыскать большую часть похищенной техники. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.

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В Екатеринбурге на Сортировке во время новогодних каникул из 83-й школы, которая находится по улице Седова, 46, украли дорогостоящую технику. Похитителем оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который сидел и выпивал с охранником учебного заведения. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Выяснилось, что он вместе с охранником выпивали в школе во время новогодних праздников», — рассказали в ведомстве. Силовикам удалось отыскать большую часть похищенной техники. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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