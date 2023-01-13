В Екатеринбурге в новогодние праздники обокрали школу

14 января 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Похитителем оказался собутыльник охранника школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге на Сортировке во время новогодних каникул из 83-й школы, которая находится по улице Седова, 46, украли дорогостоящую технику. Похитителем оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который сидел и выпивал с охранником учебного заведения. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Выяснилось, что он вместе с охранником выпивали в школе во время новогодних праздников», — рассказали в ведомстве. Силовикам удалось отыскать большую часть похищенной техники. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.

В Екатеринбурге на Сортировке во время новогодних каникул из 83-й школы, которая находится по улице Седова, 46, украли дорогостоящую технику. Похитителем оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который сидел и выпивал с охранником учебного заведения. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина, который не так давно вышел из мест лишения свободы. Выяснилось, что он вместе с охранником выпивали в школе во время новогодних праздников», — рассказали в ведомстве. Силовикам удалось отыскать большую часть похищенной техники. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.