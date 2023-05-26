Два человека погибли в перевернувшейся машине на челябинской трассе. Фото

27 мая 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Авария произошла на трассе в Карталинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области перевернулся «ВАЗ-2112», в результате чего погибло два человека. Авария произошла ночью в субботу в Карталинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На полевой дороге в одном километре от поселка Центральный водитель 1993 года рождения за рулем „ВАЗ-2112“ на изгибе дороги влево совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб на месте, водитель скончался позже в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции региона. В аварии также пострадал пассажир 1976 года рождения. Он госпитализирован с травмами. По факту аварии ведется проверка. Фото: УГИБДД по Челябинской области Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области перевернулся «ВАЗ-2112», в результате чего погибло два человека. Авария произошла ночью в субботу в Карталинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На полевой дороге в одном километре от поселка Центральный водитель 1993 года рождения за рулем „ВАЗ-2112“ на изгибе дороги влево совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб на месте, водитель скончался позже в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции региона. В аварии также пострадал пассажир 1976 года рождения. Он госпитализирован с травмами. По факту аварии ведется проверка.