26 мая 2023

Два человека погибли в перевернувшейся машине на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Авария произошла на трассе в Карталинском районе Фото:

В Челябинской области перевернулся «ВАЗ-2112», в результате чего погибло два человека. Авария произошла ночью в субботу в Карталинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На полевой дороге в одном километре от поселка Центральный водитель 1993 года рождения за рулем „ВАЗ-2112“ на изгибе дороги влево совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб на месте, водитель скончался позже в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции региона.

В аварии также пострадал пассажир 1976 года рождения. Он госпитализирован с травмами. По факту аварии ведется проверка.

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В Челябинской области перевернулся «ВАЗ-2112», в результате чего погибло два человека. Авария произошла ночью в субботу в Карталинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На полевой дороге в одном километре от поселка Центральный водитель 1993 года рождения за рулем „ВАЗ-2112“ на изгибе дороги влево совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб на месте, водитель скончался позже в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции региона. В аварии также пострадал пассажир 1976 года рождения. Он госпитализирован с травмами. По факту аварии ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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