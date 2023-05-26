Авария произошла на трассе в Карталинском районе
В Челябинской области перевернулся «ВАЗ-2112», в результате чего погибло два человека. Авария произошла ночью в субботу в Карталинском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На полевой дороге в одном километре от поселка Центральный водитель 1993 года рождения за рулем „ВАЗ-2112“ на изгибе дороги влево совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб на месте, водитель скончался позже в медучреждении», — рассказали в Госавтоинспекции региона.
В аварии также пострадал пассажир 1976 года рождения. Он госпитализирован с травмами. По факту аварии ведется проверка.
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