27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинский губернатор обратился к пограничникам

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем пограничника
© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексе Текслер отметил вклад пограничников в охрану суверенитета России Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем пограничника. По его словам, значимость пограничных войск за последние годы выросла.

«В условиях, когда наша страна проводит специальную военную операцию, а ряд российских регионов подвергается вражеским атакам, надежная служба сотрудников пограничных войсковых формирований приобретает особую значимость. Благодарю южноуральских пограничников за достойную службу и верность воинскому долгу», — приводит слова Алексея Текслера его пресс-служба.

Он пожелал пограничникам здоровья, счастья и благополучия. Текслер отметил профессионализм и мужество пограничников, которые обеспечивают суверенитет России.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем пограничника. По его словам, значимость пограничных войск за последние годы выросла. «В условиях, когда наша страна проводит специальную военную операцию, а ряд российских регионов подвергается вражеским атакам, надежная служба сотрудников пограничных войсковых формирований приобретает особую значимость. Благодарю южноуральских пограничников за достойную службу и верность воинскому долгу», — приводит слова Алексея Текслера его пресс-служба. Он пожелал пограничникам здоровья, счастья и благополучия. Текслер отметил профессионализм и мужество пограничников, которые обеспечивают суверенитет России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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