Челябинский губернатор обратился к пограничникам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем пограничника. По его словам, значимость пограничных войск за последние годы выросла.
«В условиях, когда наша страна проводит специальную военную операцию, а ряд российских регионов подвергается вражеским атакам, надежная служба сотрудников пограничных войсковых формирований приобретает особую значимость. Благодарю южноуральских пограничников за достойную службу и верность воинскому долгу», — приводит слова Алексея Текслера его пресс-служба.
Он пожелал пограничникам здоровья, счастья и благополучия. Текслер отметил профессионализм и мужество пограничников, которые обеспечивают суверенитет России.
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