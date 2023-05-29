29 мая 2023

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка из Верхней Пышмы. Фото

Силовики завели уголовное дело после смерти девочки в ДТП с автобусом под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Челябинска, ребенок, шлем, безопасность, лето, асфальт, катание, девочка, гироскутер, ребенок без присмотра, дети в городе
Девочка шла из магазина с мороженым и лимонадом (архивное фото) Фото:

Девятилетняя девочка, которую насмерть сбил 62-летний водитель маршрутного автобуса, бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом в руках, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, увидела приближающийся транспорт, попыталась уйти с проезжей части, но не успела. Силовики завели уголовное дело за «нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«Сотрудники полиции установили, что 9-летняя девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но попала под автобус, которым управлял 62-летний мужчина. Силовики завели уголовное дело за „нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 29 мая около 17:00 на Успенском проспекте, 127. Водитель автобуса заявил, что не увидел девочку, а затормозил, когда закричала женщина-кондуктор. Она в момент аварии находилась в задней части автобуса. По ее словам, она заметила девочку, когда передавала билеты пассажирам.

Мама погибшей сообщила силовикам, что ее дочь пошла гулять с подругой, но не рассказала, что собирается заходить в магазин. «Девочка хорошо знала дорогу, она часто ходила там», — отметили в ведомстве.

Стаж вождения 62-летнего мужчины составляет 21 год. Он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель в момент аварии был трезв. «Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус был технически исправен, также они установили личность погибшей девочки и опросили участников и свидетелей ДТП», — резюмировали в УГИБДД.

Авария произошла вечером 29 мая
Авария произошла вечером 29 мая
Фото:
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девятилетняя девочка, которую насмерть сбил 62-летний водитель маршрутного автобуса, бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом в руках, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, увидела приближающийся транспорт, попыталась уйти с проезжей части, но не успела. Силовики завели уголовное дело за «нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сотрудники полиции установили, что 9-летняя девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но попала под автобус, которым управлял 62-летний мужчина. Силовики завели уголовное дело за „нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 29 мая около 17:00 на Успенском проспекте, 127. Водитель автобуса заявил, что не увидел девочку, а затормозил, когда закричала женщина-кондуктор. Она в момент аварии находилась в задней части автобуса. По ее словам, она заметила девочку, когда передавала билеты пассажирам. Мама погибшей сообщила силовикам, что ее дочь пошла гулять с подругой, но не рассказала, что собирается заходить в магазин. «Девочка хорошо знала дорогу, она часто ходила там», — отметили в ведомстве. Стаж вождения 62-летнего мужчины составляет 21 год. Он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель в момент аварии был трезв. «Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус был технически исправен, также они установили личность погибшей девочки и опросили участников и свидетелей ДТП», — резюмировали в УГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...