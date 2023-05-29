В ГИБДД раскрыли подробности ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка из Верхней Пышмы. Фото

Силовики завели уголовное дело после смерти девочки в ДТП с автобусом под Екатеринбургом

29 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

Девочка шла из магазина с мороженым и лимонадом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девятилетняя девочка, которую насмерть сбил 62-летний водитель маршрутного автобуса, бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом в руках, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, увидела приближающийся транспорт, попыталась уйти с проезжей части, но не успела. Силовики завели уголовное дело за «нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сотрудники полиции установили, что 9-летняя девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но попала под автобус, которым управлял 62-летний мужчина. Силовики завели уголовное дело за „нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 29 мая около 17:00 на Успенском проспекте, 127. Водитель автобуса заявил, что не увидел девочку, а затормозил, когда закричала женщина-кондуктор. Она в момент аварии находилась в задней части автобуса. По ее словам, она заметила девочку, когда передавала билеты пассажирам. Мама погибшей сообщила силовикам, что ее дочь пошла гулять с подругой, но не рассказала, что собирается заходить в магазин. «Девочка хорошо знала дорогу, она часто ходила там», — отметили в ведомстве. Стаж вождения 62-летнего мужчины составляет 21 год. Он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель в момент аварии был трезв. «Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус был технически исправен, также они установили личность погибшей девочки и опросили участников и свидетелей ДТП», — резюмировали в УГИБДД. Авария произошла вечером 29 мая Фото: УГИБДД по Свердловской области Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: УГИБДД по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Девятилетняя девочка, которую насмерть сбил 62-летний водитель маршрутного автобуса, бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом в руках, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, увидела приближающийся транспорт, попыталась уйти с проезжей части, но не успела. Силовики завели уголовное дело за «нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «Сотрудники полиции установили, что 9-летняя девочка бежала к пешеходному переходу с мороженым и лимонадом, она начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, но попала под автобус, которым управлял 62-летний мужчина. Силовики завели уголовное дело за „нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 29 мая около 17:00 на Успенском проспекте, 127. Водитель автобуса заявил, что не увидел девочку, а затормозил, когда закричала женщина-кондуктор. Она в момент аварии находилась в задней части автобуса. По ее словам, она заметила девочку, когда передавала билеты пассажирам. Мама погибшей сообщила силовикам, что ее дочь пошла гулять с подругой, но не рассказала, что собирается заходить в магазин. «Девочка хорошо знала дорогу, она часто ходила там», — отметили в ведомстве. Стаж вождения 62-летнего мужчины составляет 21 год. Он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель в момент аварии был трезв. «Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус был технически исправен, также они установили личность погибшей девочки и опросили участников и свидетелей ДТП», — резюмировали в УГИБДД.