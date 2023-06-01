«Роскосмос» опубликовал космические снимки челябинского завода

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Млодик Семен. ЧТЗ. Уралтрак. Архивные. Челябинск., чтз, челябинский тракторный завод
ЧТЗ 1 июня отметил 90-летний юбилей Фото:

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки Челябинского тракторного завода («ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод»), сделанные с космического аппарата «Ресурс-П». Предприятие 1 июня отметило 90-летний юбилей.

«Проектировали завод с привлечением специалистов из США, — в облике угадываются гиганты Детройта полного производственного цикла. На площади 1,2 миллиона квадратных метров объединили литейный, кузнечный, прессово-сварочный, инструментальный, механосборочный и другие цеха», — говорится в подписи к снимку завода.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что в годы Великой Отечественной войны завод сделал огромный вклад в победу. Сейчас ЧТЗ является лидером российского рынка тракторов.

Ранее сообщалось, что ЧТЗ на 30% поднял заработную плату рабочим. Размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей.

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки Челябинского тракторного завода («ЧТЗ-Уралтрак», входит в «Уралвагонзавод»), сделанные с космического аппарата «Ресурс-П». Предприятие 1 июня отметило 90-летний юбилей. «Проектировали завод с привлечением специалистов из США, — в облике угадываются гиганты Детройта полного производственного цикла. На площади 1,2 миллиона квадратных метров объединили литейный, кузнечный, прессово-сварочный, инструментальный, механосборочный и другие цеха», — говорится в подписи к снимку завода. В «Роскосмосе» подчеркнули, что в годы Великой Отечественной войны завод сделал огромный вклад в победу. Сейчас ЧТЗ является лидером российского рынка тракторов. Ранее сообщалось, что ЧТЗ на 30% поднял заработную плату рабочим. Размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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