29 мая 2023

Челябинский завод резко увеличил зарплату рабочим

Челябинский тракторный завод увеличил зарплаты на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
На ЧТЗ организовали сверхурочную работу Фото:

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) на 30% поднял зарплаты рабочим. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод».

«У рабочих ЧТЗ на 30% выросли заработные платы. Показатели по зарплате были достигнуты за счет повышения производительности труда, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у рабочих», — заявила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова.

Так размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей. Для сравнения — по итогам работы предприятия в январе этого же года размер средней заработной платы составлял 68 тысяч рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) на 30% поднял зарплаты рабочим. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «У рабочих ЧТЗ на 30% выросли заработные платы. Показатели по зарплате были достигнуты за счет повышения производительности труда, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у рабочих», — заявила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова. Так размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей. Для сравнения — по итогам работы предприятия в январе этого же года размер средней заработной платы составлял 68 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...