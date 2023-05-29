Челябинский завод резко увеличил зарплату рабочим

Челябинский тракторный завод увеличил зарплаты на 30%

30 мая 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

На ЧТЗ организовали сверхурочную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) на 30% поднял зарплаты рабочим. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «У рабочих ЧТЗ на 30% выросли заработные платы. Показатели по зарплате были достигнуты за счет повышения производительности труда, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у рабочих», — заявила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова. Так размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей. Для сравнения — по итогам работы предприятия в январе этого же года размер средней заработной платы составлял 68 тысяч рублей.

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) на 30% поднял зарплаты рабочим. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе концерна «УралВагонЗавод». «У рабочих ЧТЗ на 30% выросли заработные платы. Показатели по зарплате были достигнуты за счет повышения производительности труда, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у рабочих», — заявила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова. Так размер средней заработной платы производственных рабочих по итогам деятельности предприятия в апреле 2023 года составил 89 тысяч рублей. Для сравнения — по итогам работы предприятия в январе этого же года размер средней заработной платы составлял 68 тысяч рублей.