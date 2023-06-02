Награжденный Путиным офицер раскрыл планы ВСУ в Белгородской области

Украинские военные пытались захватить населенный пункт Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин.
«План был захватить населенный пункт Новой Таволжанки, чтобы выдвинуть свои требования к руководству страны», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1». Никитин отметил, что попытка захвата была пресечена.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в городе Шебекино ночью 2 июня. Он отметил, что было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Гладков также заявил, что в Белрайоне Белгородской области было введено усиленное патрулирование из-за обстрелов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!