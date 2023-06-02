Награжденный Путиным офицер раскрыл планы ВСУ в Белгородской области

Подполковник Никитин: украинцы планировали захватить поселок в Шебекино
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Российские военные пресекли попытку ВСУ захватить населенный пункт в Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинские военные пытались захватить населенный пункт Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин.

«План был захватить населенный пункт Новой Таволжанки, чтобы выдвинуть свои требования к руководству страны», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1». Никитин отметил, что попытка захвата была пресечена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в городе Шебекино ночью 2 июня. Он отметил, что было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Гладков также заявил, что в Белрайоне Белгородской области было введено усиленное патрулирование из-за обстрелов.

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Украинские военные пытались захватить населенный пункт Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил награжденный орденом Мужества командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин. «План был захватить населенный пункт Новой Таволжанки, чтобы выдвинуть свои требования к руководству страны», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1». Никитин отметил, что попытка захвата была пресечена. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в городе Шебекино ночью 2 июня. Он отметил, что было спокойно по сравнению с днем 1 июня, когда гремели взрывы. Гладков также заявил, что в Белрайоне Белгородской области было введено усиленное патрулирование из-за обстрелов.
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