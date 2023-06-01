Уничтожение украинских боевиков у границ Белгородской области попало на видео

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором российские войска уничтожают украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Белгородской области. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как Вооруженные силы (ВС) России с помощью артиллерии наносят удары по позициям противника. «Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки», — уточнили в Минобороны.
Ранее стало известно о попытке диверсантов совершить теракт против жителей Шебекино. В ведомстве уточнили, что всего было предпринято три попытки атаки со стороны противника.
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