Уничтожение украинских боевиков у границ Белгородской области попало на видео 01 июня 2023 в 22:34 Размер текста - 17 + По украинским диверсантам нанесли артиллерийские удары Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Министерство обороны России опубликовало видео, на котором российские войска уничтожают украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Белгородской области. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. Новость по теме Минобороны по часам расписало, как боевики пытались проникнуть в Шебекино На кадрах видно, как Вооруженные силы (ВС) России с помощью артиллерии наносят удары по позициям противника. «Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки», — уточнили в Минобороны. Ранее стало известно о попытке диверсантов совершить теракт против жителей Шебекино. В ведомстве уточнили, что всего было предпринято три попытки атаки со стороны противника. Министерство обороны России опубликовало видео, на котором российские войска уничтожают украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Белгородской области. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как Вооруженные силы (ВС) России с помощью артиллерии наносят удары по позициям противника. «Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено огневое поражение, в результате которого уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Противник отошел в направлении Плетеневки», — уточнили в Минобороны. Ранее стало известно о попытке диверсантов совершить теракт против жителей Шебекино. В ведомстве уточнили, что всего было предпринято три попытки атаки со стороны противника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям