Как подать документы в колледж в 2023 году

Документы можно подавать в неограниченное количество колледжей
В 2023 году появилась возможность подать документы в колледж через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России. URA.RU выделяет главное:
Документы можно будет подавать в неограниченное количество образовательных организаций, при этом специальность и форму обучения можно выбрать любую. На данный момент к сервису подключены 1129 колледжей в 36 регионах.
Как подать документы в учебное заведение:
- Указать, сколько классов окончено;
- Выбрать колледж;
- Указать особые условия (льготы, достижения);
- Проверить персональные данные и данные об образовании;
- Прикрепить скан-копию документа об образовании;
- Приложить другие документы, если они есть (медсправка, договор о целевом обучении и прочее).
Сроки ожидания:
- Для творческих специальностей — до 10 августа;
- Для остальных — до 15 августа;
- Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября;
- Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.
После подачи заявления на Госуслугах будут приходить уведомления об этапах их рассмотрения. Для итогового зачисления абитуриенту нужно будет принести в колледж оригинал документа об образовании.
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