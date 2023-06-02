Как подать документы в колледж в 2023 году

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Тотальный диктант в СурГу. Сургут, обучение, учеба, студенты, тотальный диктант
Документы можно подавать в неограниченное количество колледжей Фото:

В 2023 году появилась возможность подать документы в колледж через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России. URA.RU выделяет главное:

Документы можно будет подавать в неограниченное количество образовательных организаций, при этом специальность и форму обучения можно выбрать любую. На данный момент к сервису подключены 1129 колледжей в 36 регионах.

Как подать документы в учебное заведение:

  • Указать, сколько классов окончено;
  • Выбрать колледж;
  • Указать особые условия (льготы, достижения);
  • Проверить персональные данные и данные об образовании;
  • Прикрепить скан-копию документа об образовании;
  • Приложить другие документы, если они есть (медсправка, договор о целевом обучении и прочее).

Сроки ожидания:

  • Для творческих специальностей — до 10 августа;
  • Для остальных — до 15 августа;
  • Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября;
  • Сроки приема на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.

После подачи заявления на Госуслугах будут приходить уведомления об этапах их рассмотрения. Для итогового зачисления абитуриенту нужно будет принести в колледж оригинал документа об образовании.

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В 2023 году появилась возможность подать документы в колледж через Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России. URA.RU выделяет главное: Документы можно будет подавать в неограниченное количество образовательных организаций, при этом специальность и форму обучения можно выбрать любую. На данный момент к сервису подключены 1129 колледжей в 36 регионах. После подачи заявления на Госуслугах будут приходить уведомления об этапах их рассмотрения. Для итогового зачисления абитуриенту нужно будет принести в колледж оригинал документа об образовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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