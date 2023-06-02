В Сосьве пропал без вести рабочий, который строил дома для погорельцев. Фото

03 июня 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мужчина приехал из Туринской Слободы, чтобы строить дома в Сосьве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Сосьва (Свердловская область) пропал без вести 60-летний Виктор Алимпиев из села Туринская Слобода. Мужчина уехал в поселок в мае, чтобы строить новые дома для погорельцев. О том, что он уже с 20 мая не выходит на связь, рассказала URA.RU его дочь. «Мой папа уехал в Сосьву в мае, там ведь такая разруха, нужно строить дома. С 20 мая он перестал выходить на связь, мы его потеряли», — рассказала девушка. Алимпиев, как отмечает его родственница, невысокого роста и носит усы. У него седые волосы. Если вам что-то известно о местоположении мужчины, то сообщите информацию его родным по номеру +7 (900) 044-72-05. Близкие подали заявление в полицию 2 июня. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. «Заявление в отдел внутренних дел родные подали по месту жительства, оттуда информация была направлена в полицию Серова для начала поисков пропавшего мужчины. Проверочные мероприятия уже начались, об их итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно», — отметил Горелых. Ранее сообщалось, что крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Однако местные жители недовольны процессом стройки, они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. Застройщик же ответил, что все дома в Сосьве возводятся в четком соответствии с поставленными задачами. Мужчина не выходит на связь с 20 мая Фото: опубликовано в соцсетях родственницей пропавшего Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Сосьва (Свердловская область) пропал без вести 60-летний Виктор Алимпиев из села Туринская Слобода. Мужчина уехал в поселок в мае, чтобы строить новые дома для погорельцев. О том, что он уже с 20 мая не выходит на связь, рассказала URA.RU его дочь. «Мой папа уехал в Сосьву в мае, там ведь такая разруха, нужно строить дома. С 20 мая он перестал выходить на связь, мы его потеряли», — рассказала девушка. Алимпиев, как отмечает его родственница, невысокого роста и носит усы. У него седые волосы. Если вам что-то известно о местоположении мужчины, то сообщите информацию его родным по номеру +7 (900) 044-72-05. Близкие подали заявление в полицию 2 июня. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. «Заявление в отдел внутренних дел родные подали по месту жительства, оттуда информация была направлена в полицию Серова для начала поисков пропавшего мужчины. Проверочные мероприятия уже начались, об их итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно», — отметил Горелых. Ранее сообщалось, что крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Однако местные жители недовольны процессом стройки, они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. Застройщик же ответил, что все дома в Сосьве возводятся в четком соответствии с поставленными задачами.