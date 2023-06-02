02 июня 2023

В Сосьве пропал без вести рабочий, который строил дома для погорельцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, пожарище, сгоревший дом
Мужчина приехал из Туринской Слободы, чтобы строить дома в Сосьве Фото:

В поселке Сосьва (Свердловская область) пропал без вести 60-летний Виктор Алимпиев из села Туринская Слобода. Мужчина уехал в поселок в мае, чтобы строить новые дома для погорельцев. О том, что он уже с 20 мая не выходит на связь, рассказала URA.RU его дочь.

«Мой папа уехал в Сосьву в мае, там ведь такая разруха, нужно строить дома. С 20 мая он перестал выходить на связь, мы его потеряли», — рассказала девушка.

Алимпиев, как отмечает его родственница, невысокого роста и носит усы. У него седые волосы. Если вам что-то известно о местоположении мужчины, то сообщите информацию его родным по номеру +7 (900) 044-72-05.

Близкие подали заявление в полицию 2 июня. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. «Заявление в отдел внутренних дел родные подали по месту жительства, оттуда информация была направлена в полицию Серова для начала поисков пропавшего мужчины. Проверочные мероприятия уже начались, об их итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно», — отметил Горелых.

Ранее сообщалось, что крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Однако местные жители недовольны процессом стройки, они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. Застройщик же ответил, что все дома в Сосьве возводятся в четком соответствии с поставленными задачами.

Мужчина не выходит на связь с 20 мая
Мужчина не выходит на связь с 20 мая
Фото:
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В поселке Сосьва (Свердловская область) пропал без вести 60-летний Виктор Алимпиев из села Туринская Слобода. Мужчина уехал в поселок в мае, чтобы строить новые дома для погорельцев. О том, что он уже с 20 мая не выходит на связь, рассказала URA.RU его дочь. «Мой папа уехал в Сосьву в мае, там ведь такая разруха, нужно строить дома. С 20 мая он перестал выходить на связь, мы его потеряли», — рассказала девушка. Алимпиев, как отмечает его родственница, невысокого роста и носит усы. У него седые волосы. Если вам что-то известно о местоположении мужчины, то сообщите информацию его родным по номеру +7 (900) 044-72-05. Близкие подали заявление в полицию 2 июня. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых подтвердил URA.RU эту информацию. «Заявление в отдел внутренних дел родные подали по месту жительства, оттуда информация была направлена в полицию Серова для начала поисков пропавшего мужчины. Проверочные мероприятия уже начались, об их итогах обязательно проинформирую общественность дополнительно», — отметил Горелых. Ранее сообщалось, что крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Однако местные жители недовольны процессом стройки, они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили взять под контроль строительство новых домов в поселке. Застройщик же ответил, что все дома в Сосьве возводятся в четком соответствии с поставленными задачами.
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